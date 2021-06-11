Полигонные игры уходят в прошлое

Боеспособность любой армии определяют не только совершенство ее вооружений, но и способность личного состава применить весь военный потенциал в боевой обстановке. Фото с сайта www.newsvl.ru.

Компьютерные системы резко повышают эффективность боевой подготовки

На Чебоксарском производственном объединении имени В.И. Чапаева (холдинг «Технодинамика», «Ростех») создали первое в России устройство имитации поражения вооружения и военной техники во время тактических учений. Каждый гранатометчик, танкист, артиллерист или оператор ПТУР просто обязаны стать мастерами по выцеливанию и попаданию в яблочко. Как планируется, уникальная разработка чувашских конструкторов войдет в компьютеризированную систему имитации боевой реальности, которая заменит учебные боеприпасы лазерным лучом и тем самым существенно снизит стоимость полигонных баталий.

Учебный спарринг – то что надо

Общевойсковые маневры – действо впечатляющее: что в реальности, что с телеэкрана. Атакующие танки пушечным огнем крушат «неприятеля», над ареной битвы хищно проносятся «вертушки», артиллеристы – квадрат за квадратом – накрывают цели, ровняя с землей передний и последующие рубежи обороны «врага». Где-то из поднебесья Су-25, штурмовые «грачи», из виража заходят на огневые точки условного противника. Пехота – «царица полей» – идет вперед по пересеченной местности в эскорте боевых машин и поливает из всевозможного автоматического оружия «вражеские» окопы. Именно в ходе таких учений как раз и отрабатывают армейские навыки, столь необходимые для успеха в реальной боевой ситуации. Например, межвидовое взаимодействие войск.

Однако, если на маневрах у личного состава холостые патроны, а военная техника «вооружена» практическими снарядами для учебно-боевых стрельб, то, конечно, можно отработать взаимодействие, пострелять по мишеням. Но в ответ-то ничего не будет: ни выстрела не прозвучит, ни отдача в виде какой-нибудь ПТУР не прилетит! Что, собственно, сразу лишает подобные бои не только состязательного духа, обоюдоострой борьбы, но и пресловутого психологического прессинга, испытываемого военнослужащим под реальным огнем.

Оттого в учебном сражении спарринг не заменят никакие условности, даже максимально приближенные к боевым. Пока лично боец в окопе или экипаж в танке не прочувствует на себе, почем фунт «фронтового» лиха, до того времени все полигонные игры патриотов останутся просто галочками в отчетах о ходе выполнения планов боевой подготовки.

Причины открыть laser fire

Не секрет, что боеспособность любой армии определяют не только совершенство ее военной техники и вооружения, но и подготовка личного состава, способного наиболее эффективно применить весь оружейно-огневой потенциал в боевой обстановке. Это во-первых. Во-вторых, массовое привлечение к маневрам военной техники и вооружения всегда требует существенных финансовых затрат, так как это удовольствие не из дешевых и сопряжено с высокой стоимостью эксплуатации боевых машин и систем вооружения, особенно при стрельбе штатными боеприпасами. В-третьих, широкомасштабные учения с боевой стрельбой всегда связаны с высоким риском для безопасности личного состава.

По этим причинам и в целях повышения реалистичности всевозможных армейских учений в разных государствах разработали лазерные системы имитации боя, являющиеся в настоящее время одним из наиболее перспективных направлений развития технических средств для обучения личного состава многих национальных вооруженных сил.

Например, американская многоцелевая комплексная лазерная система поражения целей MILES (Multiple Integrated Laser Engagement System), уже более 40 лет успешно подтверждающая свою высокую эффективность в боевой подготовке военнослужащих и обеспечивающая максимально реалистичную имитацию боевых действий, а также ее развитие MILES-2000 и MILES-XXI – неотъемлемые элементы боевой подготовки на двусторонних войсковых учениях не только US Army, но и ее союзников по НАТО. Еще есть лазерная система Urban Warfare Training System (UWTS), применяющая высокие частоты и предназначенная для тренировок специальных подразделений Великобритании, Норвегии и Нидерландов по ведению боевых действий в крупных населенных пунктах. Лазерная система SAAВ, состоящая на вооружении армий ФРГ и Великобритании, может устанавливать лазерные «мины» и позволяет боевым самолетам и вертолетам проводить лазерные воздушные «бои» – дальность «стрельбы» их излучателей 6,5 км.

В свое время и Советский Союз не прошел мимо имитационных лазерных систем поражения целей как перспективного направления подготовки армейских подразделений. Скажу больше, практически одновременно с американцами отечественные конструкторы создали эффективные унифицированные лазерные имитаторы стрельбы и поражения целей, ни в чем не уступающие западным аналогам. Ими стали: для стрелкового оружия – комплект 9Ф824 «Бесстрашие», а для бронетехники – комплекты «Зоркий» и 1К77 «Радар». «Бесстрашие» применяли на автоматах АКМН и АК-74Н, пулеметах РПКН, РПК-74Н и ПКН, винтовке СВД. «Зоркий» (для БМП-1, БМП-2) и 1К77 «Радар» (для танков Т-55, Т-64, Т-72, Т-80) имитировали стрельбу вооружения техники и ее поражение в ходе двусторонних тактических учений без использования боеприпасов. Причем лазеры «стреляли» не только «артиллерийскими снарядами», но и «управляемыми ракетами»: «Зоркий» и «Радар» могли вести точный «огонь» на дистанцию от 300 до 3 тыс. м – для артиллерийского вооружения и от 2,5 до 4 км – для танковых управляемых ракет.

В конце 90-х годов прошлого столетия на вооружение Российской армии приняли второе поколение лазерных приборов – комплект 9Ф838 «Целик», который обеспечивает имитацию стрельбы из разных видов штатного оружия подразделений взводно-ротного звена. Кроме 9Ф838 на снабжение Сухопутных войск поступили лазерные приборы имитации стрельбы для тяжелого оружия пехоты: комплект 9Ф854 – для противотанкового гранатомета РПГ-29, 9Ф855 – для автоматического гранатомета АГС-17 и 9Ф856 – для ПТРК «Фагот» и «Конкурс». В 2008 году успешно выдержал государственные испытания комплект приборов лазерной имитации стрельбы и поражения «Барельеф-СВ», который устанавливают на танках, боевых машинах пехоты и бронетранспортерах. Он предназначен для имитации выстрела лазерным импульсом из орудий и пулеметов боевых машин. Как составная часть комплексной автоматизированной системы подготовки Сухопутных войск, «Барельеф-СВ», по словам разработчиков, позволяет организовать общевойсковой учебный бой в составе до 900 человек личного состава и 180 боевых машин.

Перед учением к каждому стрелковому оружию крепят лазерный имитатор стрельбы: небольшую коробочку с инжекционным лазером, микроконтроллером, батареей и радиопередатчиком. На касках и «разгрузках» военнослужащих крепят десяток датчиков поражения – фотоприемники, регистрирующие попадание лазерного луча. Аналогичными устройствами оборудуют и бронетехнику. В частности, приемоизлучатели занимают место прямо на орудийных стволах.

Добавим, что каждый лазерный импульс передает свой закодированный сигнал – идентификационный номер стрелка и вид боеприпаса – на тот случай, чтобы невзначай из «Калашникова» не «подстрелили» танк. При этом дальность лазерного выстрела соответствует возможностям реального прототипа стрелкового оружия или бронетехники: для АК-74 – 700 м, СВД – 1000 м, РПГ-7 – 500 м, Т-90 – до 5 км.

Дешево и безопасно

По мнению экспертов, именно широкое распространение лазерных излучателей с малой расходимостью выходного излучения способствует активному внедрению таких систем в армейской среде. Это позволяет, в свою очередь, за счет дуэльной системы тренировки с результатами поражения, близкими к реальным, в разы поднять качество подготовки стрелков, наводчиков и операторов систем вооружения.

Каждый практический выстрел из гранатомета, пулемета, орудия стоит немалых денег. Безусловно, такая информация не просто конфиденциальна, а строго секретна и тщательно охраняема. Поэтому в Сети, скажем, на ресурсах государственных закупок не размещают прайсы на патроны, гранаты и снаряды в ассортименте. Но промониторив сайты в интернете, все-таки нашел парочку примеров, худо-бедно дающих некоторое представление относительно планки стоимости боеприпасов.

Российский управляемый артиллерийский боеприпас 3ОФ39 «Краснополь»: калибр 152 мм (155 мм – модифицированный вариант под стандарты НАТО), оснащен головкой самонаведения, предназначен для поражения бронированных целей и военных объектов с первого выстрела. Стрельба им (в оригинальном варианте) выполняется из отечественных 152-мм артиллерийских систем Д20, 2С3М «Акация», 2С19 «Мста-С» и 2А65 «Мста-Б». По информации из открытых источников, стоимость одного снаряда «Краснополь» – порядка 70 тыс. долл. Любопытно, что в свое время (с 1999 по 2002 год) Индия экспортировала 3 тыс. единиц боеприпаса «Краснополь-М» – моноблочной модификации 3ОФ39 «Краснополь». 20 лет назад общая сумма этих поставок составила около 111 млн долл.

А, например, боеприпасы для 120-мм орудия основного боевого танка Армии США M1 Abrams имеют следующий ценник: подкалиберный снаряд в среднем – 1 тыс. долл., картечный выстрел – 2 тыс., кумулятивный – 4 тыс. Вроде бы и не очень дорого на первый взгляд, если из расчета на один-два танка. Ну а если в ходе масштабного учения огонь откроет и не по разу бронетанковая дивизия US Army в составе всех своих трех сотен «абрамсов»? Вот и подсчитайте!

В то же время лазерный импульс, имитирующий выстрел, почти ничего не стоит и затрачивает лишь толику энергии из блока питания. Таким образом, лазерные имитаторы стрельбы не только способствуют достижению высоких показателей в огневой подготовке и максимально приближают учения к реальным условиям, но и дают весьма значительный экономический эффект, предотвращая массовый расход боеприпасов.

При этом почти отсутствуют какие-либо ограничения на использование подобных систем: их применяют в любое время года и суток, и везде, где только возможно ведение боевых действий. Они способны сымитировать стрельбу из практически всех существующих ныне видов стрелково-пушечного и гранатометного вооружения, а также комплексов вооружения бронетанковой техники. И что немаловажно, лазерные системы безопасны для человеческого организма, в частности для незащищенных глаз.

Чем точнее лазер, тем чернее дым

Устройство имитации поражения вооружения и военной техники, созданное на Чебоксарском ПО имени В.И. Чапаева, станет частью лазерных многофункциональных модулей, которыми на период двусторонних тактических учений дополнительно оборудуют военную технику, например, танки либо боевые машины пехоты. Это уникальное изделие укомплектовано дымовыми патронами, разработанными и изготовленными в холдинге «Технодинамика», а также специальным контроллером.

Имитатор функционирует следующим образом: при помощи контроллера аппарат взаимодействует с бортовым компьютером боевой машины, который во время учений фиксирует атаки на себя и сигнализирует об условном поражении техники. Если машину только «повредили», сработает патрон белого дыма, если же «подбили», то черного.

Как подчеркнул Игорь Насенков, генеральный директор «Технодинамики», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям, «аналогов этого изобретения в России нет».

«Похожее устройство используется во время боевых учений в странах НАТО и Южной Корее, но наше имеет оригинальную конструкцию. Например, здесь применяются дымовые патроны большей мощности, – отметил Насенков.

Глава холдинга также отметил, что «сроки изготовления имитационного устройства – рекордные»: «С момента получения задания до изготовления и поставки заказчику первой партии из 10 устройств и 100 дымовых шашек прошло всего полгода».

Добавим, государственные испытания нового прибора намечены на этот год. По их итогам будет принято решение о соответствии комплекса требованиям и принятии его на вооружение Российской армией. Очевидно, что в случае успеха устройство имитации не только существенно удешевит проведение военных учений, так как на них не нужно будет тратить учебные боеприпасы, но и сделает их результаты максимально объективными.

Сергей Васильев

Сергей Яношевич Васильев – военный журналист, капитан 2 ранга запаса.