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Время электроники

IDC: Европа в этом году потратит более $200 млрд на Интернет вещей

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Интернет вещей
Интернет вещей.
Источник изображения: rusnanonet.ru

В 2021 году расходы на технологии Интернета вещей (Internet of Things, IoT) в Европе достигнут 202 млрд долларов и продолжат расти двузначными темпами вплоть до 2025 года. Такой прогноз дают аналитики IDC.

Специалисты отмечают, что несмотря на глобальные последствия пандемии COVID-19, рынок IoT-технологий демонстрирует позитивную динамику, хотя и не настолько выраженную, как прежде. Ожидается, что восходящая тенденция сохранится в 2021 году и далее по мере того, как бизнес-активность и проекты начнут нормализоваться, а сотрудники будут возвращаться к обычному режиму работы в офисах.

В 2021 году, как и ранее, большая часть расходов на европейском рынке IoT-технологий придется на оборудование, а второе место займут сервисы. Самые высокие темпы роста выручки ожидаются в сегменте программного обеспечения, включающего IoT-приложения.

Среди отраслей самые крупные расходы на IoT ожидаются со стороны потребительского и промышленного секторов. При этом самой быстрорастущей отраслью с точки зрения затрат на IoT будет здравоохранение, считают специалисты.

Комментируя прогноз, аналитик IDC Александра Ротару (Alexandra Rotaru) отметила, что хотя пандемия COVID-19 изменила инвестиционные планы многих европейских предприятий, рынок Интернета вещей остался привлекательным для многих отраслей, таких как здравоохранение и розничная торговля. Правда, со стороны других вертикалей, таких как строительство, персональные и потребительские услуги, ожидается менее высокие спрос, и темпы роста расходов на IoT в ближайшие годы там будут ниже.

Между тем, мировым лидером по расходам на IoT в ближайшие годы должен стать Китай. По оценкам IDC, в 2024 году на КНР придется 26,7% оборота на мировом рынке Интернета вещей. Следом расположатся США (23,8%) и Западная Европа (23,5%). Ожидается, что в 2024-м затраты КНР на IoT-решения достигнут примерно 300 млрд долларов, а среднегодовые темпы роста этого рынка составят около 13%.

В конце мая Google представила операционную систему для Интернета вещей.

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