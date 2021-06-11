Украинцы испытали самозащиту для Ан-26.

Украинский комплекс защиты военно-транспортных самолетов типа Ан-26 от управляемых ракет с инфракрасными системами самонаведения прошел государственные испытания. Как сообщает Defense Express, в него входят комбинированные устройства выброса ложных тепловых целей и станция оптико-электронного подавления.

Современные системы самозащиты самолетов от ракетного обстрела бывают разных видов. Одни используют инфракрасные модулированные излучатели, сбивающие с курса ракеты с тепловизионными системами наведения, другие ослепляют их лазерами, а третьи выбрасывают ложные тепловые цели. Разрабатываются и более агрессивные варианты. Например, самозащита с перехватчиками, которую создают американские военные, должна сбивать ракеты.

Ан-26 — советский турбовинтовой транспортник. Он предназначен для перевозки грузов, но может возить и пассажиров на высотах до 6000 метров. Размах крыла самолета — 29,2 метра, длина — 23,8 метра. Максимально он может достигать скорости в 540 километров в час, а в крейсерском режиме пролетает 435 километров в час. В российской армии тоже есть Ан-26, но их планируют заменить на Ил-112В.

Украинский комплекс защиты военно-транспортных самолетов типа Ан-26 от управляемых ракет с инфракрасными системами самонаведения успешно прошел государственные испытания на полигоне Широкий Лан в Николаевской области. Его разработала компания «Адрон». В систему самозащиты входят комбинированные устройства выброса ложных целей КУВ 26–50 и станция оптико-электронного подавления КТ-03В. КУВ 26–50 устанавливаются на самолет в контейнерах, каждый из которых вмещает 120 устройств калибра 26 и 60 миллиметров. Самолет может нести четыре таких контейнера. Разработчики говорят, что систему можно использовать не только для Ан-26, но и для Ан-32 и Ан-178.

Самозащитой можно оснастить не только самолеты, но и беспилотники. Ранее мы писали про разработку таких систем в Израиле и США.Василиса Чернявцева