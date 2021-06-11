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«Индженьюити» совершил первый полет после серьезного сбоя

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Снимок тени дрона, сделанный его навигационной камерой во время седьмого полета.
Снимок тени дрона, сделанный его навигационной камерой во время седьмого полета.
Источник изображения: NASA / JPL-Caltech

Марсианский вертолет «Индженьюити» успешно совершил свой седьмой полет на Марсе, который стал первым после серьезного слоя в работе навигационной системы. Дрон успешно перелетел на новую рабочую площадку, преодолев расстояние в 106 метров, сообщается в твиттере NASA.

«Индженьюити» стал первым внеземным беспилотником, который прибыл на Марс в феврале этого года вместе с ровером «Персеверанс». Изначально задача дрона заключалась в отработке технологии взлета, полета и посадки в условиях разреженной атмосферы. После того, как вертолет успешно выполнил пять экспериментальных полетов и показал, что способен пролетать более ста метров и удерживаться в воздухе почти 90 секунд, в NASA решили не завершать его работу, а инициировать программу разведывательных полетов, которая продлится до августа. Однако шестой полет «Индженьюити» прошел неудачно — дрон пережил серьезный сбой в работе системы навигации, но смог благополучно совершить посадку на поверхность Марса.

6 июня 2021 года дрон совершил седьмой полет, а собранные данные были переданы на Землю в течение трех последующих дней. Вначале дрон поднялся на высоту 10 метров, а затем пролетел 106 метров к югу, где совершил посадку в новом месте, которое ранее не наблюдалось ни дроном, ни марсоходом, однако было одобрено по данным съемки орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Весь полет продлился 62,8 секунды и прошел успешно, никаких сбоев в работе беспилотника не было зафиксировано. Следующий полет состоится в ближайшие две недели.

О сложностях аэродинамического полета на Красной планете можно узнать из материала «Марсианский винт».

Александр Войтюк

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