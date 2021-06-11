Минцифры поручается развитие спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию и ПО

Проект постановления правительства, предусматривающий наделение Минцифры полномочиями по содействию спросу на отечественную радиоэлектронную продукцию гражданского назначения, программно-аппаратные комплексы (ПАК) и программное обеспечение (ПО), по содействию использованию преимущественно отечественной радиоэлектронной продукции гражданского назначения, ПАК и ПО, а также иными полномочиями в части содействия развитию спроса на российскую радиоэлектронную продукцию и ПО, опубликован для общественного обсуждения во вторник.

Документом положение о Минцифры дополняется новыми пунктами. Так, устанавливается, что министерство самостоятельно принимает требования по применению радиоэлектронной продукции гражданского назначения, ПАК и ПО.

Минцифры, согласно документу:

обеспечивает стимулирование и содействие спросу на отечественную радиоэлектронную продукцию гражданского назначения, ПАК и ПО, в том числе реализует меры государственной поддержки производителей и потребителей такой продукции;

реализует меры по организации сбора, систематизации, анализа и прогнозирования спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию гражданского назначения, ПАК и ПО, а также реализует меры по учёту такого спроса и гармонизации спроса и потребления;

содействует использованию преимущественно отечественной радиоэлектронной продукции гражданского назначения, ПАК и ПО;

обеспечивает стимулирование и координацию использования преимущественно отечественных технологий и продукции при реализации государственных мер поддержки проектов разработки, внедрения и использования информационно-телекоммуникационных решений;

устанавливает показатели и индикаторы для оценки динамики спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию гражданского назначения, ПАК и ПО;

заключает от имени РФ специальные инвестиционные контракты в установленной сфере деятельности министерства, а также осуществляет контроль их исполнения;

устанавливает критерии отнесения и осуществляет ведение перечня организаций, являющихся разработчиками, производителями или заказчиками отечественной радиоэлектронной продукции гражданского назначения и ПО, имеющих право на получение государственного финансирования проектов и (или) использование режимов льготного налогообложения;

реализует меры по повышению конкурентоспособности отечественной радиоэлектронной продукции гражданского назначения, ПАК и ПО на товарных рынках, включая разработку и реализацию соответствующих государственных программ и федеральных целевых программ;

согласовывает планы-графики закупок государственными органами в части радиоэлектронной продукции гражданского назначения, ПАК и ПО;

по поручению правительства РФ определяет условия допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд радиоэлектронной продукции гражданского назначения, ПАК и ПО, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств.

Обсуждение проекта постановления продлится до 22 июня.