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Industry Hunter

Минцифры поручается развитие спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию и ПО

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Радиоэлектронная продукция
Радиоэлектронная продукция.
Источник изображения: industry-hunter.com

Проект постановления правительства, предусматривающий наделение Минцифры полномочиями по содействию спросу на отечественную радиоэлектронную продукцию гражданского назначения, программно-аппаратные комплексы (ПАК) и программное обеспечение (ПО), по содействию использованию преимущественно отечественной радиоэлектронной продукции гражданского назначения, ПАК и ПО, а также иными полномочиями в части содействия развитию спроса на российскую радиоэлектронную продукцию и ПО, опубликован для общественного обсуждения во вторник.

Документом положение о Минцифры дополняется новыми пунктами. Так, устанавливается, что министерство самостоятельно принимает требования по применению радиоэлектронной продукции гражданского назначения, ПАК и ПО.

Минцифры, согласно документу:

  • обеспечивает стимулирование и содействие спросу на отечественную радиоэлектронную продукцию гражданского назначения, ПАК и ПО, в том числе реализует меры государственной поддержки производителей и потребителей такой продукции;
  • реализует меры по организации сбора, систематизации, анализа и прогнозирования спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию гражданского назначения, ПАК и ПО, а также реализует меры по учёту такого спроса и гармонизации спроса и потребления;
  • содействует использованию преимущественно отечественной радиоэлектронной продукции гражданского назначения, ПАК и ПО;
  • обеспечивает стимулирование и координацию использования преимущественно отечественных технологий и продукции при реализации государственных мер поддержки проектов разработки, внедрения и использования информационно-телекоммуникационных решений;
  • устанавливает показатели и индикаторы для оценки динамики спроса на отечественную радиоэлектронную продукцию гражданского назначения, ПАК и ПО;
  • заключает от имени РФ специальные инвестиционные контракты в установленной сфере деятельности министерства, а также осуществляет контроль их исполнения;
  • устанавливает критерии отнесения и осуществляет ведение перечня организаций, являющихся разработчиками, производителями или заказчиками отечественной радиоэлектронной продукции гражданского назначения и ПО, имеющих право на получение государственного финансирования проектов и (или) использование режимов льготного налогообложения;
  • реализует меры по повышению конкурентоспособности отечественной радиоэлектронной продукции гражданского назначения, ПАК и ПО на товарных рынках, включая разработку и реализацию соответствующих государственных программ и федеральных целевых программ;
  • согласовывает планы-графики закупок государственными органами в части радиоэлектронной продукции гражданского назначения, ПАК и ПО;
  • по поручению правительства РФ определяет условия допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд радиоэлектронной продукции гражданского назначения, ПАК и ПО, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств.

Обсуждение проекта постановления продлится до 22 июня.

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Страны
Россия
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