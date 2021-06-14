Земное происхождение летающих тарелок

Военные технологии превратились в предмет поп-культуры

После (а в некоторых странах – по сей день) локдауна люди во всем мире, кажется, ищут то ли экзотические впечатления, не связанные с запрещенными практиками, то ли новый предмет веры, соответствующий постмодернистским представлениям. В частности, будто в 50-е годы XX века, интерес публики вновь прикован к такой неоднозначной теме, как неопознанные летающие объекты (НЛО) и вероятность существования внеземных цивилизаций. Но что стоит за этим явлением, всегда вызывавшим у зевак особенный трепет?

Как известно, в апреле этого года Пентагон внезапно заявил о наблюдении за НЛО, а через несколько недель неизвестные объекты ВМС США запечатлели на видео некие подводные «быстро движущиеся объекты».

Военное ведомство США также подтвердило подлинность видео с НЛО, ранее пролетевшего над Калифорнией и исчезнувшего неподалеку от корабля USS Omaha. Согласно видеозаписи, опубликованной американским режиссером-документалистом Джереми Корбеллом, объект исчез под водой. Когда ВМС США отправили на поиски загадочного объекта подводную лодку, американские подводники тщательно прочесали всю поисковую зону, но вернулись с пустыми руками.

Ситуация вокруг летающих тарелок за последнее время настолько накалилась, что теперь подобные материалы будут рассматриваться специальной целевой группой Пентагона по неопознанным воздушным явлениям, созданной в прошлом году. Эта группа специализируется на изучении природы и происхождении НЛО, а также их обнаружении, анализе и составлении каталогов объектов, которые потенциально могут нести угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов.

Любопытно, что на официальном сайте Пентагона опубликовано несколько видеозаписей, на которых запечатлены «неопознанные явления». А люди, которых сложно обвинить в злоупотреблении психоактивными веществами и проблемах с ментальным здоровьем, всерьез рассуждают на эту тему. Например, экс-глава ЦРУ Джеймс Вулси заявил, что допускает существование НЛО. Причем он не единственный из бывших сотрудников государственных структур, придерживающихся этой позиции. А буквально недавно пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и вовсе на полном серьезе заявила следующее: «Мы очень серьезно относимся к сообщениям о вторжении в наше воздушное пространство любых летательных аппаратов, как опознанных, так и неопознанных, расследуем каждое из них».

В таких условиях, когда о подобных явлениях открыто заявляют представители властей и военные атташе, наступило раздолье для конспирологов и уфологов всех возрастов и степеней адекватности.

Розуэлльское чудо

Если же говорить серьезно, то НЛО не обязательно подразумевает инопланетный объект. Рассмотрим пример, ставший родоначальником образа НЛО в поп-культуре: в 1947 году воздушный шар, разработанный в рамках секретного проекта ВВС США «Могол», рухнул на ранчо «Фостер Плейс» неподалеку от города Розуэлл в штате Нью-Мексико. Такие стратостаты использовались американскими военными в рамках секретного проекта – для подслушивания звуковых волн от испытаний ядерного оружия, проводимых Советским Союзом. Фермер Марк Брейзэл, владевший ранчо, заявил, что во время ночной грозы услышал сильный раскат и увидел вспышку света, а его дом ощутимо сотрясся. Утром 3 июля, приехав к загону, фермер обнаружил пропажу овец и, ища их, якобы наткнулся на пустырь, засыпанный чем-то блестящим. После того как овцы нашлись и вернулись в загон, Брейзэл решил изучить необычный объект. Находка представляла собой многочисленные куски неизвестного вещества, походившего на плотную фольгу, и брусков очень легкого материала, подозрительно похожего на кевлар – причудливый материал не горел и не повреждался ножом. Среди прочего там было что-то наподобие шнура и непонятные вещи с красными узорами, вызвавшими разные догадки в окружении фермера. Его дочь сравнивала узоры с цифрами, сосед – с китайскими иероглифами, а сын фермера – с древнеиндейским письмом. Во всяком случае так объяснял Брейзэл. 6 июля Брейзэл по совету друзей добрался до шерифа на авиабазу Розуэлл, где успел разболтать местной радиостанции Уитмора, после чего был задержан военными.

Естественно, военное ведомство сделало все возможное, чтобы замять казус, однако в США появились теории о связи Пентагона с некими инопланетными существами. В итоге Розуэлльский инцидент породил целую субкультуру, увлеченную возможным существованием инопланетян, и огромные объемы фейков, включая небезызвестный фильм, демонстрирующий вскрытие пришельца, а в поп-культуре, нашедшей своих поклонников и за пределами Соединенных Штатов, надолго отпечатался образ летающей тарелки.

Пятью годами позднее комитет начальников штабов ВМС США издал секретную директиву JANAP-146b о мерах по предотвращению вооруженного нападения на США. В инструкции предписывалось немедленно доносить по военным каналам связи о появлении неизвестных подлодок, военных кораблей, НЛО и самолетов. Причем за разглашение этих данных в печати, по радио или телевидению военнослужащий рисковал лишиться 10 тыс. долл., да еще до 10 лет прокуковать на нарах.

К слову, от Розуэлльского инцидента произошли и многочисленные байки о Зоне 51, которая в действительности является подразделением авиабазы «Эдвардс», расположенным на юге штата Невада. Однако для определенного круга лиц это секретная база, на которой американские военные работают бок о бок с инопланетянами. Дело в том, что Зона 51 в самом деле долгое время была засекречена, а воздушное пространство над базой ограничено для полетов. Однако причина секретности самая банальная: уже более полувека на этой территории разрабатываются и тестируются летательные аппараты нового типа. В связи с этим логично предположение, что, к примеру, загадочные «черные треугольники» могли быть не внеземными технологиями, а гиперзвуковыми стелс-самолетами Lockheed Martin SR-91 «Aurora», проходившими испытания в 1980-е годы. Так что смех смехом, а порой сами военные – как показали недавние инциденты – порой не знают, насколько экзотические разработки ведутся в военном ведомстве.

Аномалии в отечественной истории

На первый взгляд кажется, будто все самое интересное происходит на Западе. Однако в действительности это было и есть и на постсоветском пространстве. Другое дело, что до распада Советского Союза о подобных инцидентах не говорили прилюдно: директива Д-5с, изданная Генеральным штабом, запрещала упоминать в СМИ различного рода факты встречи с НЛО и прочие аномалии. Причем в каждом военном округе, на каждом флоте велся специальный журнал о событиях, связанных со встречей с неопознанными летающими объектами: обычно один велся в штурманской службе флота, а другой – в информационно-аналитическом отделе управления разведки. В этих журналах с максимальной детализацией фиксировались все факты о явлениях, которые невозможно объяснить с точки зрения физики. Та же директива предписывала ни в коем случае не приближаться к НЛО и не атаковать их во избежание непредвиденных последствий.

К примеру, в одном таком журнале описано, как некий часовой в Архангельской области обратил внимание на летящий шар, который, перемещаясь по странной траектории, больше походившей на броуновское движение, приблизился к посту и улетел. В 1990-е был зафиксирован случай, произошедший во время возвращения советской атомной подводной лодки с боевой службы. АПЛ шла к Кольскому заливу в надводном положении, и ее сопровождал НЛО. Объект летел довольно низко, так что подводники, выходившие на мостик, могли разглядеть металлические конструкции и какие-то огоньки в нижней части странного объекта. Спустя некоторое время объект, сопровождавший субмарину, бесследно исчез.

Тогда мало кто поверил в реальность инцидента – заподозрили, что старпом или капитан налегали на горькую и могли и не такое увидеть. Однако опрос экипажа показал, что объект был реален – ну не мог же целый экипаж увидеть массовую галлюцинацию. Самое интересное, что подобные встречи нигде не отражены в документах. В особенности отмалчиваются летчики, которые чаще всего сталкиваются с необъяснимыми явлениями. Многие военные, как командир той самой АПЛ, не решаются докладывать о подобных происшествиях ни штурману, ни особому отделу – опасаются, что отчет примут за признак поврежденного рассудка.

Фантастическая реальность

Конечно, можно предположить, что в один прекрасный день Землю посетят киберлюди с далекого Мондаса, тем более что подобной проблемой всерьез озабочен определенный круг исследователей. Например, с начала 1960-х по инициативе Иосифа Самуиловича Шкловскогов в отделе радиоастрономии ГАИШ была развернута работа по поиску внеземного разума. Академик Лев Миронович Гиндилис активно участвовал в развитии нового научного направления и в итоге по решению первой Всесоюзной конференции по внеземным цивилизациям стал одним из семи членов бюро комиссии по межзвездным связям. Тогда же он был назначен ученым секретарем секции «Поиски внеземных цивилизаций» научного совета по комплексной проблеме «Радиоастрономия» АН СССР. Гиндилис также проявил себя в создании радиотелескопа РАТАН-600, побившего рекорд по самой большой апертуре в мире.

Гиндилис принял участие в экспедиции и комиссии по выбору места для радиотелескопа, а впоследствии стал уполномоченным отделения Общей физики и астрономии АН СССР по РАТАН-600. В те же годы он читал первый в Европе курс лекций по основам межзвездной связи для студентов астрономического отделения МГУ, а его фундаментальная работа «Возможность радиосвязи внеземными цивилизациями», опубликованная в 1969 году в коллективной монографии «Внеземные цивилизации» под редакцией С.А. Каплана, по сей день помогает в разработке стратегий поиска и передач космических сообщений. Лев Миронович наряду с коллегами организовал первую Советско-американскую конференцию по внеземным цивилизациям в Бюраканской астрофизической обсерватории АН Армянской ССР в 1971 году. Бюраканская конференция собрала ведущих специалистов со всего мира и стала одним из самых знаменательных событий не только в истории проблемы SETI.

В 1992 году при Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского и секции «Поиски космических сигналов искусственного происхождения (SETI)» Гиндилис организовал Научно-культурный центр SETI (НКЦ SETI), под эгидой которого выполнялись наблюдательные программы SETI. Вот так идея о внеземных технологиях из новых народных легенд превратилась в предмет научных исследований.

Здесь следует отметить одну важную вещь: многие аномальные явления носят надуманный характер – НЛО могут быть и преломлением в атмосфере изображений объектов, находящихся по другую сторону горизонта. Например, в Гаджиево весь личный состав третьей флотилии видел в небе многослойный вытянутый эллипс, который превратился в круг, сжимаясь до размера точки, а затем и вовсе исчез. Как выяснилось, это был всего лишь запуск баллистической ракеты в соседнем гарнизоне, расположенном примерно в 20 км от точки наблюдения. Запуск БР осуществлялся одной из лодок 13-й дивизии АПЛ с места базирования.

Еще один инцидент – обстрел неизвестного объекта из ПВО. Оказалось, что это метеозонд, прилетевший со стороны Норвегии, его несло ветром. На нем стояла разведывательная аппаратура. Принадлежность не была определена, поэтому невозможно было узнать, кто запустил этот зонд. Так что НЛО, о которых самые разные сказки растут как на дрожжах, имеют вполне земное происхождение.

Людмила Гундарова

Людмила Владимировна Гундарова – политолог.