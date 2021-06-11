Роскосмос: За последние три года поставки отечественной ЭКБ космического назначения выросли в 2,5 раза

Российские предприятия в 2,5 раза увеличили поставки электронно-компонентной базы космического назначения за последние три года. Хотя проблемы в сфере микроэлектроники категории space еще существуют, к 2025 году будет завершен перевод новейших спутников «Глонасс» на отечественные комплектующие. Об этом заявил в среду глава государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Мы в 2025 году завершаем программу импортозамещения всех элементов для нового поколения «Глонасс». Это не значит, что мы полностью будем все делать, на самом деле даже Соединенные Штаты ничего не делают полностью. Существует естественная нормальная международная кооперация в таких сложных вопросах как производство радио- и микроэлектронники, тем более космического назначения, так как она должна быть радиационностойкая. Тем не менее основные наши проблемы к 2025 году мы полностью решим. За последние три года наша промышленность в 2,5 раза увеличила поставки электронной компонентной базы космического назначения, — сказал он в эфире радио «Вести FM».

Рогозин отметил, программа импортонезависимости, особенно в сфере микроэлектроники, является одной из самых чувствительных проблем для космической сферы.

Потому что у нас микроэлектроника хромает. А ведь космический аппарат на 95% состоит из микроэлектроники, — сказал глава госкорпорации, отметив, что в то же время в части ракетостроения никаких проблем с комплектующими нет.

У нас ракет космического назначения более чем достаточно, их мы делаем прекрасного качества, и их достаточно для того, чтобы выйти на первое место по количеству запусков. У нас проблемы именно со спутниками, потому что не хватает иногда некоторых элементов этих спутников, которые не поставлены, несмотря на подписанные контракты. Поэтому пришлось оперативно налаживать их производство в России, — отметил Рогозин.

США ввели санкции против российских спутникостроителей в 2014 году, наложив экспортные ограничения на ряд комплектующих, необходимых для производства, в том числе, спутников «Глонасс». По мнению экспертов в космической отрасли, эти санкции стали причиной того, что отечественная навигационная система ГЛОНАСС до сих пор не достигла заявленных практически 10 лет назад точностных характеристик. В утвержденной правительством в 2012 году ФЦП «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» отмечается, что к концу 2020 года для обычных гражданских пользователей точность системы должна была улучшиться с 9,6 метра до 8,5 метра, а точность для спецпотребителей с 2,8 метра до 0,6 метра. Пока же средняя потребительская точность по состоянию на 2020 год остается чуть лучше уровня 2012 года — 9,5 метра.

В конце 2020 года генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» Николай Тестоедов заявил, что осталось запустить ещё 24 навигационных космических аппарата «Глонасс» с зарубежными комплектующими до 2025 года (при этом по информации Минпромторга доля зарубежных комплектующих в старых спутниках «Глонасс» доходит до 80%), после этого в космос планируют отправлять полностью российские КА «Глонасс».

Для преодоления кризиса в сфере производства отечественной электроники сейчас по линии Минпромторга формируются специальные программы. В декабре 2020 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что правительство РФ планирует выделить 235 млрд рублей до 2023 года на поддержку радиоэлектронной промышленности. Более половины этих средств будет направлено на прямые НИОКР, субсидирование по созданию новой микроэлектроники ЭКБ, а также инфраструктуру для её разработки.