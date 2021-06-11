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Техкульт

Графеновое покрытие увеличит емкость обычного жесткого диска в 10 раз

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Жесткий диск

Чудесный материал графен получил новое весьма полезное применение — группа инженеров из Кембриджского университета модернизировала с его помощью классический жесткий диск компьютера. Они применили графен в качестве замены старому покрытию на основе углерода, которое защищает пластины внутри диска. Хватило всего двух слоев графена для воспроизведения тех же эксплуатационных качеств, а увеличение толщины покрытия до четырех слоев повысило их многократно.

Пластины внутри жесткого диска нуждаются в механической защите, потому что вращаются с большой скоростью. Также они подвержены перегреву, плюс есть риск коррозии — прежнее углеродное покрытие справлялось со всеми этими задачами, но его толщина была слишком велика. Графен имеет толщину всего в один атом, но при этом сохраняет стабильность в более широком температурном диапазоне. Применение графена позволило ученым успешно реализовать технологию «Heat-Assisted Magnetic Recording». Она предполагает разогрев перезаписываемого слоя, что дает возможность «сжать» биты, записать каждый из них на меньшем физическом пространстве и расположить ближе друг к другу. Таким образом увеличивается плотность записи данных, а графеновая защита сохраняет пластины стабильными, не давая им разрушаться. Британские ученые сообщили, что им удалось достичь плотности записи данных в 10 терабайт на квадратный дюйм. Это примерно десятикратное увеличение в сравнении с современными образцами дисков. И хотя технология еще не готова для коммерческого использования, сам факт такого применения графена открывает возможности для создания совершенно новых накопителей данных.

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Страны
Великобритания
Проекты
ИТ
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