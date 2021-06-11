Не пытайтесь договориться с экстремистами

Пакистанские террористы меняют тактику

В последние годы расколотая изнутри, ослабленная смертями сменявших друг друга главарей и вынужденная покинуть свои опорные пункты экстремистская группировка «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП, запрещена в РФ) рассматривалась как незначительная величина. Однако ситуация изменилась, и за последний год ТТП вновь обрела силу, объединив ранее враждующие группировки и спровоцировав серию терактов на федерально управляемой территории племен (ФУТП) Пакистана.

Теракт в Кветте

Заявляя о возрождении группировки, в апреле боевики ТТП подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль у отеля «Серена» в пакистанском городе Кветта (столица провинции Белуджистан), за пределами их сферы территориального влияния. Следует понимать, что ТТП уже не действует как в 2007–2014 годах, когда масштабная наступательная операция правительственных сил заставила ее главарей бежать через границу в Афганистан.

Под руководством авторитетного в экстремистских кругах религиозного деятеля Нура Вали Мехсуда, который руководит группировкой с 2018 года, ТТП сохранила свои тесные связи с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в РФ). При этом, по словам наблюдателей, при Мехсуде управление группировкой стало децентрализованным, а частота неизбирательных нападений на мирных жителей сократилась. В данный момент деятельность ТТП в основном нацелена на пакистанские службы безопасности и их должностных лиц.

По сути, группировка перешла от глобальной к локальной форме ведения джихада. Имеются и признаки того, что ТТП ставит себе целью подрыв интересов Китая в Пакистане, где Пекин имеет значительное политическое влияние и тратит миллиарды долларов на инфраструктурные проекты. Одним из проявлений такой линии может быть теракт в Кветте, продемонстрировавший растущую оперативную мощь боевиков и ставший первым за многие годы нападением в Пакистане, в котором был использован автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Теракт, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек и около десятка получили ранения, мог быть направлен против посла КНР Нуна Жуна, который в тот момент должен был находиться в отеле. Теракт также стал первым нападением ТТП на крупный городской центр с момента воссоединения группировки.

Положение в Белуджистане

Не менее важно, что теракт произошел в Белуджистане. Данная провинция не только находится за пределами традиционного оплота ТТП, но и представляет собой обширный и богатый ресурсами регион, который в последние годы приобрел большое экономическое значение. В Белуджистане находится новый глубоководный порт Гвадар, который является флагманом китайских инвестиций в рамках Китайско-пакистанского экономического коридора (CPEC) – проекта стоимостью 65 млрд долл., включающего в себя морской порт, аэродром, шоссе и больницу и призванного связать китайский Синцзян-Уйгурский автономный район с Аравийским морем.

Китайские проекты в Белуджистане часто становятся мишенью для этнических сепаратистов. Организуемые ими мятежи жестоко подавляются пакистанскими властями, в результате чего с 2004 года в провинции погибло несколько тысяч человек. Агрессивная риторика белуджей обусловлена недовольством действиями государства, которое, по мнению местного населения, эксплуатирует ресурсы провинции.

Некоторые эксперты считают, что нападение ТТП на отель «Серена», где должен был находиться китайский посол, может свидетельствовать о присоединении группировки к местной борьбе против интересов Китая. После теракта ТТП выступила с заявлением, в котором говорилось, что его целью были «местные жители и иностранцы». Примечательно, что впоследствии руководство группировки отказалось от этого заявления и выпустил второе, в котором было опущено слово «иностранцы». Такой шаг мог стать частью новой политики ТТП, заключающейся в том, чтобы не бросать открытый вызов крупным державам, как это было в прошлом.

Между тем пакистанские эксперты говорят о том, что существуют свидетельства объединения сил ТТП с группами белуджских сепаратистов. В рамках взаимодействия ТТП обеспечивает военную подготовку боевиков среди белуджей. Взамен сепаратисты оказывают группировке поддержку в решении вопросов, связанных с логистикой в Белуджистане. Примечательно, что предположительное возникновение альянса совпало с резким ростом числа нападений на пакистанские силы безопасности в провинции в последние месяцы.

Несмотря на то что идеология белуджских сепаратистов основана на этническом сепаратизме и большинство белуджей не принадлежат к радикальным религиозным течениям, в прошлом за ними замечалось сотрудничество с экстремистскими исламистскими группировками. Среди них – ключевой союзник ТТП «Аль-Каида», а также экстремистская группировка «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещена в РФ) и «Лашкар-и-Джангви», сектантская группа мусульман-суннитов в Белуджистане, которая неоднократно совершала нападения на мусульман-шиитов из этнической хазарейской общины Кветты. Белуджистан, граничащий с Афганистаном, Ираном и ФУТП, является оплотом для множества экстремистских, сепаратистских и иностранных группировок боевиков, в том числе афганского радикального исламистского движения «Талибан» (запрещено в РФ).

С оглядкой на Синьцзян

В последнее время ТТП и ее союзники также усиливают свою антикитайскую риторику, углубляя связи с радикально настроенными уйгурами. Муфтий Абу Зар аль-Бурми, один из командиров Исламского движения Узбекистана (ИДУ, запрещена в РФ), влиятельный идеолог, связанный с суннитскими экстремистскими группировками, неоднократно осуждал Китай за его репрессии против мусульманского меньшинства.

По оценкам Организации Объединенных Наций, не менее 1 млн этнических уйгуров и других коренных мусульманских меньшинств были отправлены в лагеря для интернированных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Пекин настаивает, что эти учреждения являются «центрами профессионального образования», цель которых – помочь людям избежать вербовки террористическими организациями и позволить им реинтегрироваться в общество.

В 2012 году ТТП взяла на себя ответственность за убийство китайского туриста в городе Пешавар на северо-западе Пакистана, заявив, что это месть за убийство мусульман китайским правительством в Синьцзяне. Эксперты утверждают, что группировка поддерживает тесные связи с Исламским движением Восточного Туркестана (ИДВТ), состоящим в основном из уйгуров.

До того как главари ТТП бежали в Афганистан в результате крупного пакистанского военного наступления в 2014 году, группировка предоставляла убежище боевикам ИДВТ в племенных районах Южного Вазиристана, где уйгуры имели собственные тренировочные лагеря. После наступательной операции правительственных сил Пакистана многие члены ИДВТ также скрылись на северо-востоке Афганистана. Некоторые боевики движения перебрались в Сирию, где они сражались вместе с экстремистскими ячейками, связанными с «Аль-Каидой». Однако местные источники утверждают, что большинство из них вернулось в Афганистан.

ИДВТ также имеет связи с афганскими талибами. В 2018 году американские ВС в Афганистане объявили, что в провинции Бадахшан ударами с воздуха были разрушены тренировочные лагеря талибов, которые поддерживали ИДВТ. В то время командующий ВВС НАТО в Афганистане Джеймс Б. Хекер заявил, что «ИДВТ пользуется поддержкой талибов в горах Бадахшана». В июле 2020 года ООН сообщила, что в Бадахшане действуют около 500 боевиков, связанных с ИДВТ.

Переговоры бесполезны

Косвенные признаки указывают на то, что в данный момент деятельность ТТП развернулась в Пактике, восточной афганской провинции, которая примыкает к Южному Вазиристану, бывшему оплоту группировки. В последние годы ее штаб-квартира располагалась в провинциях Кунар и Нуристан на востоке Афганистана. Хотя в последнее время большая часть границы протяженностью 2640 км находилась под усиленным контролем Пакистана, боевикам ТТП удалось пересечь местность. Эксперты, изучающие ТТП, считают, что группировка значительно увеличила свои финансовые ресурсы за счет вымогательства, контрабанды и взимания налогов с местных жителей и предприятий в подконтрольных ей районах.

Поскольку с приходом нового руководства ТТП становится более децентрализованной, широкие полномочия возлагаются на местных командиров, каждый из которых возглавляет отряд, насчитывающий от 25 до 30 боевиков. Это контрастирует с принципами предыдущих главарей группировки, которые назначали командующих для осуществления контроля над определенными территориальными зонами. Согласно отчету группы наблюдателей ООН, опубликованном в июле 2020 года, на тот момент в Афганистане находилось до 6500 пакистанских боевиков, большинство из которых – члены ТТП.

Представители различных политических партий Пакистана, в том числе премьер-министр Имран Хан, выступают за переговоры с террористическими и экстремистскими группировками, вдохновляясь примером того, как американское правительство ведет диалог с руководством талибов в Дохе (Катар).

Однако террористические организации в Афганистане и Пакистане качественно различаются по своему характеру. Афганские движения сопротивления борются за то, что они называют освобождением своей страны от иностранных сил и «марионеточного» правительства. Пакистанские же группировки представляют собой набор повстанческих ячеек, сражающихся против правительственных сил безопасности и гражданского населения внутри своей страны. Основное внимание афганских талибов сосредоточено на внутренних делах, в то время как группировки пакистанских талибов являются адептами идеи глобального джихада, хотя в последнее время большинство ведет подрывную деятельность на локальном уровне.

Допущение существования террористических группировок, подобных ТТП, приведет к дальнейшему расколу и поляризации внутри Пакистана. Предыдущие мирные соглашения между правительством и боевиками в большинстве своем претерпели неудачу. Практически во всех случаях боевики используют мирные соглашения для выигрыша времени, чтобы перегруппироваться и реорганизоваться, и отзывают их, как только восстанавливают свои силы. В свете этих фактов совершенно очевидно, что ТТП не согласится ни на что меньшее, чем на исламский халифат в Пакистане.

Лариса Шашок

Лариса Александровна Шашок – преподаватель МГИМО МИД РФ.