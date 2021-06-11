Макрон считает нужным определиться со стратегическими приоритетами НАТО, в частности в отношении РФ

Париж. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Союзники по НАТО должны всерьез заняться определением стратегических задач альянса, в частности - по вопросу о России, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"НАТО требуется прояснить стратегические цели", - сказал он на пресс-конференции в Париже в преддверии саммита лидеров стран-членов альянса.

"Мы должны понять, куда двигаемся", - добавил Макрон.

По его мнению, один из центральных вопросов - отношения НАТО с Россией. "Нам требуется более спокойная обстановка. При этом мы должны быть жесткими в случаях, когда подвергаемся агрессивным действиям со стороны России", - заявил президент Франции.

Он приветствовал предстоящую встречу между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнув, что всегда выступает за диалог между лидерами стран.

Кроме того, Макрон считает нужным определиться на уровне НАТО с позицией по теме контроля над вооружениями.

"Также нам нужно определить, кто наши враги и где они находятся", - добавил глава французского государства.

Он считает нужным обсудить и роль НАТО на Ближнем Востоке, в Африке. Макрон подчеркнул, что не совсем ясно, должен ли Североатлантический альянс заниматься темой Китая, учитывая, что эта страна отдалена от Североатлантического альянса.

Еще одним проблемным вопросом Макрон считает Турцию. "Страна должна понимать, что не может покупать вооружение (ЗРС С-400 - ИФ), которое не совместимо с вооружением партнеров по альянсу. Страна не может проводить в одностороннем порядке военные операции", - считает он.

Макрон напомнил, что изначально НАТО существовала, чтобы противостоять Организации Варшавского договора. "Но этой организации больше нет, и потому нам нужно определиться с новыми приоритетами", - полагает французский президент.