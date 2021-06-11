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Известия.ru

SpaceX планирует обеспечить пассажиров самолетов спутниковым интернетом

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SpaceX планирует обеспечить Wi-Fi во время полетов в самолетах. Компания ведет переговоры с несколькими авиаперевозчиками, передает телеканал «Известия». Для своего проекта SpaceX будет использовать спутники Starlink. Сеть аппаратов обеспечит скоростной интернет по всему миру. Спутники объединят с помощью лазерной линии связи — они не будут зависеть от наземных станций. С 2018 года SpaceX запустила около 1,8 тыс. аппаратов Starlink — всего их будет 12 тыс.

SpaceX планирует обеспечить Wi-Fi во время полетов в самолетах. Компания ведет переговоры с несколькими авиаперевозчиками, передает телеканал «Известия». Для своего проекта SpaceX будет использовать спутники Starlink. Сеть аппаратов обеспечит скоростной интернет по всему миру. Спутники объединят с помощью лазерной линии связи — они не будут зависеть от наземных станций. С 2018 года SpaceX запустила около 1,8 тыс. аппаратов Starlink — всего их будет 12 тыс.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
SpaceX
Проекты
ИТ
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