В Москве прошло заседание Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации

9 июня 2021 года в Москве под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу прошло заседание Общественного совета при военном ведомстве, в ходе которого обсуждались результаты работы за прошедшее полугодие. В мероприятии принял участие директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ), член Общественного совета Руслан Пухов.

Заседание Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации (с) Наталия Губернаторова / МК

В ходе заседания министр обороны объявил о планах провести серию подготовительных учений, которые будут предварять стратегическое командно-штабное учение "Запад-2021", сообщил о начале реконструкции восточного участка Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, а также о ходе вакцинации российских военнослужащих.

Директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов на заседании Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации (с) Наталия Губернаторова / МК