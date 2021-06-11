Франция выступила за участие Европы в переговорах по контролю оружия

Париж выступает за участие Брюсселя в переговорах по контролю над вооружениями. Об этом в четверг, 10 июня, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции в столице республики.

«Мы, европейцы, хотим быть участниками переговоров по контролю над вооружениями, касающихся нашего собственного региона. Я думаю, что это важный вопрос для развития на ближайшие месяцы и годы», — заявил он.

Как подчеркнул Макрон, Франция не хочет возвращения к временам холодной войны.

«Европа не может быть объектом распределения влияния. Мы должны взять на себя свою ответственность. Франция, будущие ядерные державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН намерены отстаивать свои ценности, свое место в международном диалоге», — заключил французский лидер.

2 июня пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что ведомство занимается проверкой сообщений о возможной утечке сведений о местоположении военных баз США с ядерным оружием в Европе.

28 мая издание Bellingcat сообщило, что американские военнослужащие, которым было поручено охранять ядерное оружие США в Европе, за незнанием протоколов безопасности воспользовались общедоступными обучающими приложениями с карточками, тем самым раскрыв сведения о местоположении данного оружия и множество конфиденциальных протоколов.

На следующий день бывший генерал-лейтенант Александр Карпов отметил, что развал ядерной триады США может обернуться масштабным конфликтом.

В начале декабря 2020 года замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия считает важным именно сейчас подтвердить недопустимость ядерной войны. Он добавил, что основная часть новых систем не подпадает под параметры соглашения о стратегических наступательных вооружениях.