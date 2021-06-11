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Интерфакс-АВН

Две российские подлодки, оснащенные "Калибрами", провели учения в Балтийском море

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Большая дизель-электрическая подводная лодка "Волхов"
Большая дизель-электрическая подводная лодка "Волхов".
Источник изображения: © Фото : АО "Адмиралтейские верфи"

Москва. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Дизель-электрические подводные лодки "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский" провели учебные стрельбы в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтийского флота (БФ) в четверг.

"Экипажи подводных лодок во время выхода в море отработали плановые совместные задачи, в ходе которых в рамках проведения мероприятий боевой подготовки выполнили торпедные стрельбы и учебные минные постановки в полигонах боевой подготовки Балтийского флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи подлодок также провели внутрикорабельные учения по различным видам подготовки: борьба за живучесть подводного корабля, организация повседневной деятельности экипажей и навигации в надводном и подводном положении.

"Также был отработан элементы противоминного обеспечения выхода подводных лодок из пункта базирования и уклонения от ответных ударов условного противника в полигоне", - сообщили в БФ.

"Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" - подводные лодки, построенные для Тихоокеанского флота. В настоящее время подлодки отрабатывают задачи на Балтике перед переходом к месту базирования на Тихоокеанский флот.

Контракт на строительство этой серии подлодок для Тихоокеанского флота подписан в сентябре 2016 года. Первый корабль, "Петропавловск-Камчатский", передан ВМФ РФ 25 ноября 2019 года. Подводная лодка "Волхов", вторая в серии, передана флоту 24 октября 2020 года.

"В текущем году для подводных сил ТОФ на "Адмиралтейских верфях" будут заложены ещё две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 "Можайск" и "Якутск". Ведутся активные строительные работы "Уфы". Вся серия из шести единиц неатомных подводных лодок проекта 636.3 будет построена и передана в состав Тихоокеанского флота до 2024 года, что существенно усилит его составляющую носителей высокоточного ракетного оружия", - заявил в марте Евменов.

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов, - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.

В 2016 году завершилось строительство первых шести дизель-электрических подлодок проекта для Черноморского флота России. Эти подлодки участвовали в военной операции в Сирии - наносили удары крылатыми ракетами по боевикам из акватории Средиземного моря.

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
С-75
Компании
Адмиралтейские верфи
Проекты
2020-й год
636.3
877 Палтус
БФ
Военные учения
ТОФ
ЧФ
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