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Российская газета

Корабли СФ отразили в Баренцевом море массированную воздушную "атаку"

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Корабли и подлодки Северного флота в четверг в рамках двухстороннего тактического учения разнородных сил по защите Арктических рубежей России от угроз с морских направлений отразили массированную воздушную атаку. Они поразили восемь крылатых ракет.

Об этом сообщила пресс-служба Северного флота. Учение проходило в несколько этапов. На первом экипажи взяли на сопровождение высокоскоростные воздушные цели, идущие курсом на корабельную ударную группу. В группе были задействованы тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". В качестве неприятельских целей выступили фронтовые бомбардировщики Су-24.

На втором этапе уже расчеты ракетных крейсеров должны были поразить крылатые ракеты, идущие на корабли, применив боевое артиллерийское и зенитное вооружение. Имитаторами воздушных целей стали малоразмерные твердотопливные ракеты "Саман". Всего в направлении корабельной группы выпустили восемь ракет-мишеней. Их успешно поразили экипажи ракетных крейсеров с помощью артиллерийских комплексов АК-130 и АК-630 и зенитных ракетных комплексов "Кинжал" и "Оса-МА". Уничтожили и имитированную светящуюся авиабомбу, поставленную противолодочным самолетом Ил-38.

В учениях Северного флота принимают участие более 20 боевых кораблей и подводных лодок, около десяти самолетов и вертолетов.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Ил-38
Кинжал ЗРК
Оса-АКМ
Пётр Великий
Су-24
Проекты
1164 Атлант
Арктика
Военные учения
СФ
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