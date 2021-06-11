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Известия.ru

На Украине задумались о покупке «Железного купола»

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Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Abir Sultan

Заместитель мэра украинского Мариуполя Сергей Захаров сообщил, что администрация города намерена приобрести израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол», передает портал Focus.ua 10 июня.

Решение властей связано с запуском аэропорта. В настоящее время минобороны Украины и международные сообщества считают полеты в Мариуполь небезопасными, так как город находится всего в 40 км от линии разграничения, в то время как допустимым расстоянием считается 160 км.

Захаров уверен, что установка «Железного купола» решит данную проблему. Он напомнил, что в Израиле успешно используют систему для обеспечения безопасности полетов.

«Там разрешены полеты, несмотря на то, что аэропорт находится в 8 км от буферной зоны. Для безопасности используют тактическую защитную систему «Железный купол». Такую практику можем перенять и мы», — уточнил заммэра.

По его словам, нововведение обойдется городу в €50 млн. Захаров также отметил, что власти Мариуполя уже связались с производителем и обсуждают установку оборудования, а в конце июня планируется приезд делегации из Израиля для решения этого вопроса.

Ранее, 18 мая, министр обороны Украины Андрей Таран назвал «Железный купол» одним из лучших образцов противоракетной обороны. Он отметил, что страна рассматривает возможность приобретения аналогичной системы.

Израильская тактическая система ПРО «Железный купол», предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от 4 км до 70 км, способна защищать территорию площадью 150 кв. км.

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Страны
Израиль
Украина
Продукция
Железный купол
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