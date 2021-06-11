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WarSpot

В США построили новые стелс-бомбардировщики

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Источник изображения: warspot.ru

США готовятся поднять в небо первые бомбардировщики нового поколения. Сегодня, 10 июня, портал thedrive.com сообщил о том, что компания Northrop Grumman завершила сборку первых двух образцов самолёта B-21 Raider.

Во время вчерашних слушаний в Комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей помощник министра ВВС по закупкам, технологиям и логистике Дарлин Костелло сообщила, что первые два B-21 уже собраны на заводе 42 в Палмдейле (штат Калифорния). Первый полёт запланирован на 2022 год.

Рендер перспективного бомбардировщика B-21 Raider

Источник изображения: af.mil

Проект по созданию B-21 предполагает сборку сотни бомбардировщиков (с возможностью увеличения заказа), которые планируется принять на вооружение в середине 2020-х годов. Сумма контракта составляет $55 млрд (примерно $550 млн за каждый самолёт). Новая машина должна работать в тандеме с предшественником — бомбардировщиком B-2 Spirit.

В арсенале ВВС США насчитывается три типа действующих стратегических бомбардировщиков: B-52 Stratofortress, B-1 Lancer и B-2 Spirit. Кроме того, в 2016 году началась работа по созданию нового стратегического бомбардировщика, получившего название B-21 Raider. Несмотря на то что самолёт B-52 Stratofortress впервые поднялся в воздух ещё в 1952 году, именно он продолжит службу вместе с перспективным B-21 Raider, тогда как B-1 Lancer и B-2 Spirit будут списываться по мере производства новых бомбардировщиков.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
B-52
В-1В Lancer
Компании
Northrop Grumman
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