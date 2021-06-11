«Зря посмеиваются»: к чему может привести вступление Украины в НАТО

Путин заявил, что гарантий невступления Украины в НАТО нет

Гарантий невступления Украины в НАТО не существует, заявил президент России Владимир Путин. Да и США оставляют двери альянса открытыми для новых кандидатов - об этом говорят в Белом доме. Военный обозреватель "Газеты.Ru" Михаил Ходаренок разбирался, какие военно-стратегические последствия могут наступить для России, если Киев когда-нибудь примут в структуры альянса.

У Москвы нет точной информации, как именно строится разговор Киева и Вашингтона относительно перспектив вступления Украины в НАТО, заявил накануне в интервью телеканалу «Россия 1» президент России Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что не разделяет позицию тех, кто посмеивается над возможностью вступления Украины в альянс, поскольку никаких гарантий невступления Киева в организацию нет.

«По поводу вступления Украины в НАТО: да, я знаю и вижу комментарии наших обозревателей, вижу реакцию наших СМИ, наших политиков. Все так немножечко посмеиваются над [президентом Украины Владимиром] Зеленским, мол, все это болтовня и ничего не будет. У меня другое мнение. Я уже говорил, как произошло расширение НАТО, и уже сказал, что нас никто не спрашивал», - заявил Путин.

Зачем Украина нужна НАТО

В России, действительно, весьма распространено мнение, что в Североатлантический альянс не принимают государства с нерешенными территориальными проблемами, однако это не совсем так. Все ограничения на вступление в НАТО сформулированы в статье 10 Североатлантического договора. Во-первых, страна-кандидат должна находиться в Европе. Во-вторых, она должна разделять принципы Договора. И, наконец, все страны-члены альянса должны дать согласие на прием нового члена.

Украина представляется важной страной с геополитической точки зрения, а потому ее вступление в НАТО, как полагает ряд экспертов, не выглядит нереалистичным сценарием.

США также неоднократно заявляли о поддержке как минимум сближения Украины и НАТО. В текущей администрации Белого дома заявляли, что Вашингтон стремится к тому, чтобы двери альянса оставались открытыми для кандидатов.

По большому счету, американская стратегия на протяжении последних лет строится на попытке включить Киев в европейские экономические структуры и Североатлантический альянс, что может окончательно в политическом и военно-стратегическом плане оторвать Украину от России.

С принятием Украины в НАТО в стране могут появиться военно-морские базы альянса - например, в Одессе, Очакове, Николаеве и даже Мариуполе. Аэродромная сеть Украины может быть использована в качестве передовых и оперативных аэродромов, где в самые короткие сроки могут быть развернуты значительные по боевому составу соединения Объединенных военно-воздушных сил НАТО.

На территории Украины могут дислоцироваться крупные группировки сухопутных войск альянса, которые легко могут быть трансформированы в ударные.

При таком развитии событий в районах Харькова и Мариуполя могут быть развернуты американские средства системы предупреждения о ракетно-ядерном ударе, а вблизи этих городов будут базироваться части и соединения, оснащенные истребителями 5-го поколения F-35 и F-22.

Что может сделать Россия

Такой сценарий не сможет не изменить обстановку для России на юго-западном стратегическом направлении. Предположим, крылатые ракеты наземного базирования и баллистические ракеты средней дальности США (НАТО) будут развернуты на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей Украины. Это практически сведет к нулю подлетное время этих изделий до столицы России и Центрального промышленного района, что снизит эффективность всех имеющихся возможностей отечественной Системы предупреждения о ракетном нападении, созданной на базе РЛС типа «Воронеж».

Иными словами, времени у российского высшего военно-политического руководства, чтобы отдать приказ об ответно-встречном ракетно-ядерном ударе практически не будет. Остается только вариант ответного удара уже после падения боевых блоков ракет на территории Российской Федерации. То есть в этом гипотетическом Соединенные Штаты могут на практике реализовать свою теорию Быстрого глобального удара.

Что касается действий тактической авиации Объединенных военно-воздушных сил Североатлантического альянса, то, к примеру, расстояние между Москвой и Харьковом по прямой составляет всего 647 км. А радиус боевого применения современных истребителей типа F-15EX составляет более 1500 км. То есть ракетно-бомбовые удары могут быть нанесены по российским объектам, дислоцированным далеко за Волгой.

«2-4 апреля 2008 года в столице Румынии Бухаресте состоялся саммит НАТО. На повестке дня тогда стояли вопросы о признании Косова, военные действия в Афганистане, расширение альянса, присоединение к нему Хорватии, Албании и Македонии, а также присоединение к Плану действий по подготовке к членству в НАТО (ПДПЧ) Украины и Грузии. Прошло 13 лет, но пока ни Грузия, ни Украина в рядах альянса так и не оказались. Более того, напомню, что по инициативе Германии и Франции в Бухаресте было отклонено предложение Вашингтона о подключении Грузии и Украины к ПДПЧ в НАТО. В столице Румынии официально высказанное предложение США было впервые проигнорировано их европейскими партнерами. То есть в отношении этих двух государств нет даже такого плана», - говорит экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Юрий Балуевский.

При этом даже предоставление Плана действий, продолжил собеседник «Газеты.Ru», не так уж и много даст Киеву. С другой стороны, США и без этого документа реализует на Украине положения подобного плана на практике, считает Балуевский.

Украина в последние годы и сама немало сделала, чтобы приблизиться к стандартам НАТО: изменила свою Военную доктрину, переформатировала практически все боевые и общевоинские уставы, систему воинских званий.

Также генерал армии Балуевский напомнил, что в 2019 году Верховная Рада Украины внесла поправки в Конституцию, которые закрепили курс на полноправное членство страны в Европейском Союзе и НАТО. В июне того же года Украина получила статус партнера расширенных возможностей НАТО. Этот статус предоставит стране более широкий доступ к программам и учениям Североатлантического альянса, но его присуждение не означает каких-либо решений по вопросу членства в НАТО. Аналогичный статус в настоящее время имеют пять стран - Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция.

«Вполне возможно, что украинская тема будет обсуждаться на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня. Но каких-либо прорывных решений от этого саммита лично я не жду. Весь вопрос приема Украины в НАТО заключается в том, насколько далеко мы разойдемся во мнениях после Женевы. Вместе с тем вряд ли политические ветры радикально изменят свое направление после женевской встречи - как в отношении России, так и Украины», - добавил экс-начальник Генштаба.

Михаил Ходаренок