Российский Су-35 сопроводил американский самолет над Тихим океаном

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские военные подняли в воздух истребитель Су-35 из-за неопознанной воздушной цели над акваторией Тихого океана, приближающейся к госгранице.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — говорится в сообщении.

Полет российского истребителя прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы не произошло.