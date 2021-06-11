Войти
РИА Новости

Российский Су-35 сопроводил американский самолет над Тихим океаном

191
0
0
Истребитель Су-35 из состава пилотажной группы "Русские витязи"
Истребитель Су-35 из состава пилотажной группы "Русские витязи".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Российские военные подняли в воздух истребитель Су-35 из-за неопознанной воздушной цели над акваторией Тихого океана, приближающейся к госгранице.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота пресс-службы Восточного военного округа.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования", — говорится в сообщении.

Полет российского истребителя прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения госграницы не произошло.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
KC-135
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ТОФ
Похожие новости
11.06.2021
Истребитель Су-35 сопроводил самолет-разведчик ВВС США на Тихим океаном
13.04.2020
«Илы» помахали крыльями «почетному эскорту»
25.07.2011
МАКС-2011: посетителям салона будет что посмотреть
19.09.2008
"Сушка" с секретом. Истребитель Су-30МКИ превзошел американский аналог - самолет пятого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.06 04:55
  • 126
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 11.06 03:59
  • 1
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 11.06 03:14
  • 12
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 11.06 01:02
  • 8
Разведка, обнаружение и целеуказание (варианты, в сравнении и авианосцем)
  • 10.06 23:28
  • 1
Десантники назвали преимущества БМД-4М
  • 10.06 23:22
  • 1
В мотострелковое соединение ВВО в Бурятии поступил новейший цифровой комплекс связи "Переселенец"
  • 10.06 23:13
  • 2
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 10.06 23:10
  • 6
Нужны ли России авианосцы
  • 10.06 21:55
  • 2208
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.06 21:46
  • 0
Ударные возможности российского флота (применительно к авианосцам)
  • 10.06 21:13
  • 19
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 10.06 21:06
  • 4
В США назвали проблемным российский «Меркурий»
  • 10.06 20:17
  • 1
Для подготовки будущих офицеров инженерных войск активно применяются современные тренажеры
  • 10.06 19:50
  • 1
Шойгу посмотрел подготовку морского спецназа
  • 10.06 19:17
  • 1
Около 90 процентов кадетов собираются поступать в вузы Минобороны