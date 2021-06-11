Истребитель Су-35 сопроводил самолет-разведчик ВВС США на Тихим океаном

Российский истребитель Су-35 обнаружил и сопроводил стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США над акваторией Тихого океана. Об этом в четверг, 10 июня, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Отмечается, что в четверг российские средства контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана обнаружили приближающаяся к государственной границе страны воздушная цель.

Для ее опознания в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Тихоокеанского флота.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана», — заявили в пресс-службе.

После того, как американский самолет развернулся от российских границ Су-35 вернулся на аэродром базирования.

Отмечается, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Госграницы РФ нарушены не были.

4 июня российский МиГ-31 4 июня поднимался для сопровождения самолета патрульной авиации ВВС США над Баренцевым морем.

При этом в мае истребитель МиГ-31 дважды поднимался в воздух на сопровождение патрульных самолетов авиации ВВС Норвегии в районе Баренцева моря. Также аналогичный российский истребитель поднимался в воздух, чтобы не допустить нарушения госграницы американским самолетом над Чукотским морем.

В этом же месяце командующий Северным флотом, адмирал Александр Моисеев заявил, что военные учения НАТО смещаются к российским границам, растет интенсивность полетов стратегической авиации США, что носит провокационный характер.

Также Моисеев указал на рост интенсивности полетов в Арктике самолетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС Соединенных Штатов.