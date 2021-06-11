США поставили ВС Эстонии средства наблюдения и 155-мм боеприпасы

ЦАМТО, 10 июня. США в начале июня поставили ВС Эстонии 155-мм артиллерийские боеприпасы на сумму 14,9 млн. долл., а ВМС Эстонии – мобильные РЛС AN/TSQ-288 на сумму 2,7 млн. долл. для поддержки обороноспособности страны и повышения ситуационной осведомленности на море.

Об этом 8 июня сообщило посольство США в Эстонии.

В течение следующих нескольких недель ВМС США обеспечат обучение личного состава ВМС Эстонии применению РЛС.

Поставка боеприпасов и РЛС профинансирована по программе укрепления потенциала стран-партнеров (Building Partner Capacity, BPC) Европейского командования ВС США в рамках ассигнований на 2018 и 2019 финансовые годы. Как отмечается, поставки боеприпасов и РЛС укрепят сотрудничество США и Эстонии в области обороны, обеспечивая при этом оперативную совместимость между союзниками по НАТО.

Поставка артиллерийских боеприпасов и РЛС для ВС Эстонии является одним из нескольких проектов, реализуемых в рамках программы BPC в Эстонии. Эти проекты финансируются Министерством обороны США с целью содействия усилиям Эстонии в укреплении обороноспособности страны.

По информации посольства, с 2015 по 2020 гг. США предоставили и продолжают реализацию программ помощи Эстонии в сфере безопасности на сумму свыше 240 млн. долл.

В 2021 году финансирование программ помощи в области безопасности в интересах Эстонии превысит 50 млн. долл. и будет включать поставку систем противовоздушной и противоракетной обороны, оборудования для ремонта авиатехники и пожаротушения, средств сбора информации, наблюдения и разведки, систем радиосвязи, береговых систем наблюдения. Более 40 млн. долл. предоставляется за счет программы BPC Министерства обороны США, а 10 млн. долл. – за счет программы "Иностранное военное финансирование" (FMF) Государственного департамента США.

Государственный департамент США также ежегодно выделяет 1,2 млн. долл. на обучение в США курсантов ВС Эстонии в рамках программы "Подготовка и тренинг иностранных военных специалистов" (International Military Education and Training – IMET).