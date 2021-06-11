«Иркут» решил поставить 1,1 тыс. самолетов до 2035 года

Корпорация «Иркут» планирует поставить до 2035 года 1099 отечественных самолетов МС-21, Superjet и Ил-114-300. Для этого авиастроителю потребуется финансирование в размере 4,15 трлн рублей. Об этом 10 июня сказал вице-президент, руководитель службы маркетинга и продаж гражданской авиатехники корпорации Кирилл Будаев на международной конференции «Авиационное финансирование и лизинг в России и СНГ».

«Согласно прогнозу потребной численности парка до 2035 года, поставки нашей гражданской авиационной техники по трем типам воздушных судов, которые мы производим, составит 1099 самолетов. Причем спрос в РФ в нашем сегменте составит 1079 самолетов - это поставки нашей и западной техники. А поставки наших самолетов в РФ составит 734 машин», — заявил топ-менеджер.

Поставку такого числа самолетов Будаев считает большим вызовом. По его словам, 99% операций по приобретению российских самолетам идет в лизинг. Основные лизингадатели в России на данный момент являются ГТЛК и ПСБ Лизинг, который ведет программу по поставке 59 SSJ-100 в 2021-2022 годах.

В ходе конференции Будаев также сообщил, что в 2022 году предприятие поставит первому эксплуатанту, авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), шесть самолетов МС-21.