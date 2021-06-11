Арестованы бывшие руководители петербургского завода «Звезда»

Как сообщила газета "Ведомости" в материале Алексея Никольского "В Петербурге задержаны бывшие топ-менеджеры оборонного предприятия "Звезда". Уголовное дело против них может быть связано со срывами импортозамещения" , два источника в правоохранительных органах подтвердили "Ведомостям", что следователи МВД расследуют уголовное дело в отношении топ-менеджеров петербургского ПАО "Звезда" по статье 160 ч.4 (растрата), в ходе которого были задержаны его бывшие гендиректоры Павел Плавник и Михаил Лобин, а также бывший заместитель Плавника Олег Григорьев. "Ведомости" направили запрос в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сборка корабельного высокооборотного дизельного двигателя семейства М-507 на ПАО "Звезда" в Санкт-Петербурге (с) ПАО "Звезда"

Как ранее сообщило агентство "Интерфакс - Северо-запад", правоохранительные органы полагают, что задержанные растратили деньги ПАО "Звезда" на сумму свыше 142,3 млн рублей. По версии следствия, задержанные переводили деньги завода на расчетные счета организаций, не осуществляющих реальную финансово-хозяйственную деятельность, в рамках фиктивных договоров под предлогом поставки товаров для нужд "Звезды".

По данным собеседника агентства, по местам проживания и работы задержанных было проведено более десяти обысков, в ходе которых изъяли автомобили Мерседес GLE400 и Tesla, более 2 млн рублей наличными, компьютерную технику, телефоны, флэш-накопители, правоустанавливающие документы на недвижимость, документы и печати различных организаций.

ПАО "Звезда" - российский разработчик и производитель высокооборотных дизелей мощностью от 500 до 7400 кВт для судостроения, железнодорожного транспорта и малой энергетики, а также тяжелых судовых редукторов мощностью до 20 000 кВт.

По словам менеджера предприятия оборонной промышленности, уголовное дело было возбуждено вследствие проблем, которые "Звезда" испытывала в ходе реализации программ импортозамещения - из-за этого деятельность предприятия была под усиленным контролем. "Звезда" должна была заменить редукторы для силовых установок фрегатов 22350 украинского производства и импортные дизели для катеров и малых кораблей ВМФ, но работа над этими проектами сильно затянулась.