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Российская газета

ОДКБ: Все готово к началу трех крупных учений в Таджикистане

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Государственные флаги стран-участниц учений ОДКБ "Взаимодействие-2018". 8 октября 2018
Государственные флаги стран-участниц учений ОДКБ "Взаимодействие-2018". 8 октября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

В Душанбе проведены переговоры по подготовке совместных специальных учений "Эшелон-2021", "Поиск-2021" и "Взаимодействие-2021". В организации отметили, что все необходимые вопросы обсуждены, само место проведения осмотрено и полигоны изучены, что называется, ногами. Это важно, поскольку войскам придется действовать в условиях сложного рельефа горно-пустынной местности.

"В ходе переговоров рассмотрены и обсуждены основы замыслов совместных учений, содержание и продолжительность этапов, предварительный состав органов управления и войск, а также основные вопросы всестороннего обеспечения. Проведена рекогносцировка района проведения учений. Основные практические действия контингентов развернутся на полигоне "Харбмайдон" Республики Таджикистан", - сообщил корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Три крупных учения - плановые. Их проведут в рамках оперативно-стратегического учения ОДКБ "Боевое братство-2021".

"В ходе специального учения "Эшелон-2021" планируется отработать вопросы организации материально-технического обеспечения коллективных сил ОДКБ при подготовке и в ходе совместной операции. Специальное учение "Поиск-2021" будет направлено на отработку организации и ведения разведки силами и средствами разведывательных органов государств-членов ОДКБ. А в рамках совместного учения "Взаимодействие-2021" Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ отработают вопросы подготовки и проведения совместной операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе". - сообщил Владислав Щегрикович.


Тимофей Борисов

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