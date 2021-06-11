"Терминатор" в песках: алжирские БМПТ впервые попали на видео

Группа машин "Терминатор" алжирской армии впервые попала на видео.

На записи невысокого качества видны три боевые машины поддержки танков (БМПТ), передвигающиеся между дюн.

О появлении "Терминаторов" в Алжире стало известно в прошлом году, а после в Сеть просочились фотографии машины в "песочном" камуфляже, сделанные в этой стране.

По сведениям зарубежных изданий, ссылающихся на данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Алжир заказал 300 единиц российских БМПТ на базе Т-72.

Многие эксперты в области обороны уверены, что российская бронемашина идеально подходит для африканской местности, в том числе для использования в антитеррористических операциях.

Пушки 2А42 калибра 30-мм и два автоматических гранатомета АГ-17Д эффективны против бронетехники с различным вооружением и живой силы. Орудия могут применять различные боеприпасы, включая снаряды для поражения некоторых типов воздушных целей. С каждой стороны башни установлены пусковые установки противотанковых ракет "Атака" с дальностью действия до шести километров.

Вооружение бронемашины управляется автоматической системой, которая ведет наблюдение за местностью и может определить местоположение цели в различных условиях.

БМПТ имеют мощную защиту, а также обладают хорошей маневренностью на поле боя.

Тимур Алимов