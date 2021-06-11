«Прощай, Афган» или «60 000 банок пива»

Международная военная миссия в Афганистане подходит к концу. Вчера, 9 июня, пресс-служба бундесвера на своём официальном YouTube-канале показала, как происходит сбор вещей военнослужащих и армейского имущества.

Видео снято на военной базе Мармал, расположенной недалеко от города Мазари-Шариф (провинция Балх). Чтобы вывезти всё своё добро, бундесверу требуется порядка 800 контейнеров.

Бундесвер покидает Афганистан

Ранее портал businessinsider.com сообщил о том, что при выводе своих войск из Афганистана Германия столкнулась с непредвиденной проблемой — излишками алкогольных напитков. Ранее немецким военнослужащим разрешалось ежедневно употреблять по две банки пива или их эквивалент. Недавний запрет немецкого командующего в Афганистане на употребление алкоголя по соображениям безопасности привёл к скоплению на складах пива, вина и коктейльных напитков. Бундесвер заявил, что 22 600 л алкоголя, включая почти 60 000 банок пива, нельзя продать в Афганистане из-за местных религиозных ограничений, а также уничтожить по экологическим причинам. Для решения проблемы был нанят гражданский подрядчик, который согласился вывезти алкоголь из Афганистана, а свои затраты покрыть его продажей.