Со дня образования "Авиастар-СП" исполнилось 45 лет

ЦАМТО, 10 июня. Предприятию "Авиастар-СП" (входит в дивизион транспортной авиации ОАК Госкорпорации Ростех) 10 июня 2021 года исполнилось 45 лет.

Днем основания предприятия принято считать начало строительства в 1976 году Ульяновского авиационного промышленного комплекса, названного впоследствии АО "Авиастар-СП".

В настоящее время это одна из самых крупных и перспективных производственных площадок в контуре ОАК, где сосредоточены компетенции по производству тяжелых транспортных самолетов. На предприятии осуществлена масштабная программа технического перевооружения и модернизации производства, в рамках которой состоялся запуск новой поточной линии сборки. В мае был передан на испытания первый Ил-76МД-90А, созданный по новой технологии.

"В развитие "Авиастар-СП" за последние несколько лет вложен значительный объем инвестиций, который позволил существенного обновить производственную базу предприятия. Сегодня современные самолеты создаются в новой технологической среде с высокой степенью автоматизации и роботизации процессов, а труд авиастроителей требует высочайших компетенций. Коллектив "Авиастар-СП" обладает всем необходимым, чтобы на новом качественном уровне решать поставленные задачи, обеспечивая потребности военно-транспортной авиации", – отметил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

"Авиастар-СП" осуществляет серийное производство транспортных самолетов Ил-76МД-90А, строительство новых российских самолетов-топливозаправщиков Ил-78М-90А; сервисное обслуживание и ремонт тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Также завод участвует в кооперации по ряду гражданских и транспортных авиационных программ ОАК.

"Авиастар-СП" задействован в реализации ключевой программы транспортной авиации – Ил-76. Это очень востребованная машина. На заводе созданы условия для увеличения темпов и объемов выпуска самолетов. Предприятие загружено заказами. Сегодня один из ключевых приоритетов – дальнейшее улучшение условий труда, привлечение высококлассных специалистов", – отметил первый заместитель генерального директора ОАК, управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой.

Производственный комплекс "Авиастар-СП" обладает широким спектром технологических возможностей: от штамповки и механообработки до окончательной сборки, испытаний и послепродажного обслуживания авиатехники.

"Все мероприятия, которые активно реализуются на заводе, направлены на повышение операционной эффективности "Авиастар-СП", обеспечение реализации производственной программы. Задача – в ближайшие годы выпускать по десять и более самолетов в год", – сказал управляющий директор предприятия Сергей Шереметов.

В "Авиастар-СП" сформирован коллектив высококлассных специалистов разных областей и уникальных профессий. Реализуются мероприятия, направленные на поддержание высокой квалификации персонала, предоставляются возможности обучения, переобучения и приобретения дополнительных компетенций. Действуют программы наставничества, кадрового резерва, сотрудничества с профильными образовательными учреждениями.

В связи с увеличивающимися объемами производства в ближайшие три года планируется увеличение численности основных производственных рабочих. Авиазавод планирует принять до 1000 человек, которые будут задействованы в основном производственном процессе по строительству самолетов.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".