Военный эксперт раскрыл главную цель учений ВМФ России в Тихом океане

Российский флот проводит крупные учения в центральной части Тихого океана. В эфире радио Sputnik задачи участников маневров прокомментировал капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев.
ВМФ России проводит морские учения в центральной части Тихого океана с привлечением около 20 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.
Как сообщает Минобороны, участники отработают различные задачи, в том числе "по управлению группировками вдали от пунктов базирования при охране и обороне океанских коммуникаций", а также по взаимодействию кораблей и авиации.
В маневрах задействованы: ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", оснащенные управляемым ракетным оружием, фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" и другие суда, а также дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие машины ВКС.
В эфире радио Sputnik председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев прокомментировал задачи участников учений.