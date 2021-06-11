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РИА Новости

Военный эксперт раскрыл главную цель учений ВМФ России в Тихом океане

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Учения ВМФ России в Каспийском море
Учения ВМФ России в Каспийском море.
Источник изображения: © РИА Новости

Российский флот проводит крупные учения в центральной части Тихого океана. В эфире радио Sputnik задачи участников маневров прокомментировал капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев.

ВМФ России проводит морские учения в центральной части Тихого океана с привлечением около 20 надводных боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Как сообщает Минобороны, участники отработают различные задачи, в том числе "по управлению группировками вдали от пунктов базирования при охране и обороне океанских коммуникаций", а также по взаимодействию кораблей и авиации.

В маневрах задействованы: ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев", оснащенные управляемым ракетным оружием, фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Громкий", "Совершенный" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", корабль измерительного комплекса "Маршал Крылов" и другие суда, а также дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие машины ВКС.

В эфире радио Sputnik председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан 1-го ранга запаса Михаил Ненашев прокомментировал задачи участников учений.

"Учения призваны, в первую очередь, отработать задачи по взаимодействию различных родов ВМФ, Тихоокеанского флота, а также с подразделениями авиации. Тихоокеанский рубеж геополитически особо значим, учитывая, что вектор большой политики все больше перемещается в Тихоокеанский регион. И поэтому наш Тихоокеанский флот начинает оснащаться новыми кораблями, причем модернизированными. В качестве вооружения они получат новые виды ракет "Калибр", "Циркон". Все это надо отработать во время учений. А всем тем, кто пытается проверить Россию на способность отстаивать свои интересы, мы показываем, что не надо пробовать, не надо нагнетать обстановку на азиатско-тихоокеанском направлении. Надо сотрудничать. У Вооруженных сил России, Тихоокеанского флота, есть чем оборонять наши интересы в регионе", - сказал Михаил Ненашев.
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