Уйти нельзя остаться. Перспективы МКС и РОСС при параллельном развитии

Михаил Котов — о ресурсе Международной космической станции и национальном проекте

Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

12 апреля 2021 года стало водоразделом для современной российской пилотируемой космонавтики. Именно в этот день вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что Россия планирует создать собственную орбитальную станцию и предупредит партнеров по МКС о выходе из проекта с 2025 года.

Но с того момента многие новости остались в прежней плоскости - Россия продолжает свою работу в проекте Международной космической станции, планирует туда отправление туристов в декабре 2021 года, готовится к запуску многофункционального лабораторного модуля "Наука" в июле. С другой стороны, РФ отказалась посылать на МКС два других ранее запланированных модуля - научно-энергетический (НЭМ) и узловой, а также спешно разрабатывает проект Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Какое решение будет принято в итоге и можно ли усидеть на двух стульях?

"Старый, но не бесполезный"

Больше двух десятилетий функционирует Международная космическая станция на орбите Земли. Этот уникальный и самый дорогой проект пилотируемой космонавтики стал возможен только благодаря совместной работе 14 государств. Изначально предполагалось, что МКС проработает всего 15 лет - с 2000 по 2015 год. Однако срок службы объекта продлевали уже дважды, и сейчас уже планируется, что станция будет функционировать как минимум до 2024 года, с возможностью продления до 2027 или даже 2030 года.

Находясь на орбите, космическая платформа действительно стареет - постоянно подвергается нагреву и охлаждению, бомбардировке микрометеоритами и частицами космического мусора. При корректировке орбиты в металле ее силовых частей неизбежно возникает механическое напряжение. При этом говорить о "лавинообразном" разрушении станции, как считает первый заместитель гендиректора РКК "Энергия" Владимир Соловьев, очень сложно. Так, исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев отверг утверждения об увеличении числа поломок на станции и заявил, что модули МКС способны проработать существенно дольше своего гарантийного срока.

Скорее всего, государства, осуществляющие ее эксплуатацию, будут делать все возможное для поддержания работоспособности станции, что позволит ей выполнять свои функции и после 2030 года. Слишком много средств было вложено в этот проект, чтобы бросать его в столь короткой перспективе.

И Россия, особенно после запуска Многофункционального лабораторного модуля, сможет провести на станции еще множество необходимых экспериментов, в том числе и продолжить программу по трехмерной печати клеточных структур в условиях микрогравитации. С этой позиции заявления, как и сам выход из проекта в 2024 году, представляются преждевременными.

Дорогой РОСС

С другой стороны, планируется в кратчайшие сроки сформировать облик перспективной национальной пилотируемой станции РОСС. Предполагается, что она будет обладать многомодульной открытой архитектурой для возможности замены поврежденного или выработавшего свой ресурс модуля. В качестве точки расположения выбрана полярная орбита с наклонением 97-98 градусов, что позволит наблюдать за всей поверхностью России, в то время как с Международной космической станции северные участки страны практически недоступны для съемки. Станция должна стать максимально удобной платформой для установки на нее дополнительных средств мониторинга - своеобразной "материнской платой" с различными периферийными устройствами.

При этом экипаж на РОСС будет находиться не постоянно, а прилетать туда время от времени на несколько недель. Дело в том, что из-за своей орбиты станция не будет все время находиться под защитой магнитосферы Земли, а значит, количество получаемой космической радиации будет выше, чем на Международной космической станции. В случае посещаемого варианта это не так важно и повлияет только на длительность работы экипажей.

По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, эскизное проектирование РОСС начнется до конца лета, а в ближайшие недели в правительство России планируется направить доклад с дорожной картой создания национальной орбитальной станции. В конце 2025 года должен стартовать первый этап развертывания российской орбитальной станции (как раз после завершения работ по проекту МКС).

Боливар двоих вынесет?

Предполагается, что средства, идущие на поддержание Международной космической станции, перенаправят на РОСС после ее ввода в эксплуатацию и тем самым полностью обеспечат потребности национального проекта.

Однако до 2025 года при сохранении нынешней ситуации российской космонавтике придется вести сразу два пилотируемых проекта - МКС и РОСС. Оба проекта требуют финансирования, тем более что создание станции - это очень дорогостоящее занятие, в том числе и его разработка, переделка существующих модулей под нужды нового космического объекта. Тем временем в основном финансовом документе российской космонавтики - Федеральной космической программе - РОСС пока не упоминается.

Конечно, Федеральная космическая программа создается сразу на десять лет, и на момент ее утверждения о РОСС еще не говорили - в настоящее время действует документ, одобренный как раз до 2025 года. Но ждать, чтобы прописать финансирование, в этом случае представляется не самой лучшей идеей - явно получится разрыв: пока программу примут, потом поступят финансы, и лишь затем начнется строительство РОСС. Таким образом формируется представление, что разговоры о выведении национальной космической платформы в 2025 году весьма спорные.

При этом, несомненно, необходимо уже сейчас работать над запасным вариантом для возможного перехода с Международной космической станции. С этой точки зрения разработка РОСС очень важный и нужный проект, позволяющий минимизировать риск остаться без действующей пилотируемой программы. Правда, для того, чтобы национальная станция не осталась исключительно в планах, требуется согласованная стратегия российской пилотируемой космонавтики и достаточное финансирование. Только тогда можно надеяться на возможность практически безболезненного перехода с международного проекта на национальный.

Соответственно, требуются ответы: будет ли найден консенсус? Следует ли внести изменения в программу пилотируемой космонавтики уже сейчас? Ведь для движения необходимо иметь четкое преставление, когда именно прекратится работа на МКС, состоится переход на РОСС и каким образом эта трансформация и два параллельных проекта будут финансироваться. Хочется надеяться, что в ближайшее время появится больше информации и станет понятно, как именно столь грандиозные и важные планы предлагается реализовывать.