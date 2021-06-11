Адмирал РФ назвал учения в Тихом океане беспрецедентными по масштабу

Бывший начальник Главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко заявил в четверг, 10 июня, что учения российского флота в центральной части Тихого океана беспрецедентны по масштабу.

«В постсоветский период таких учений, с привлечением такого количества сил, не было», — рассказал он «Интерфаксу».

Кравченко отметил, что у этих учений, помимо военных задач, есть также геополитические цели. Так, по его словам, Россия показывает возможности сил и средств Тихоокеанского флота на значительном удалении от береговой инфраструктуры. Он уточнил, что это средняя часть Тихого океана — пути перехода авианосных группировок.

«Мы показываем возможности Тихоокеанского флота и США, и Японии, всем, в том числе НАТО, которое стал интересовать и азиатский театр военных действий», — отметил Кравченко.

Адмирал также подчеркнул, что корабли, которые имеются в распоряжении Тихоокеанского флота, позволяют решать задачи по предотвращению военных угроз со стороны моря.

Ранее в этот день в Министерстве обороны России сообщили, что в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне.

Так, в мероприятии задействовано около 20 летательных аппаратов, в частности, дальние противолодочные самолеты Ту-142мз, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты ВКС России.