В «Роскосмосе» допустили участие в создании двигателя для мотоцикла и формы для байкеров

Роскосмос планирует рассмотреть возможность создания российского двигателя для мотоцикла и защитной формы для байкеров на одном из предприятий. Об этом в четверг, 10 июня, рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин ТАСС.

«Дадим поручение рассмотреть варианты с учетом технологий материалов, которые мы используем в пилотируемой космонавтике», ­— сообщил он.

Рогозин отметил, что защитная форма для мотоциклистов — это целая наука, а также заметил, что специалисты рассмотрят возможность создания не только защиты для байкеров, но и базового серийного двигателя для мотоцикла.

«Для этого будет создана совместная рабочая группа», — пояснил Рогозин.

Ранее, 25 мая, «Роскосмос» сообщил о намерении создать устройство, которое будет передавать данные о местоположении детей и пожилых в случае их пропажи через спутники. В организации этот сервис назвали «спутниковая кнопка жизни», в перспективе планируется выбрать такого оператора этой услуги, который будет за небольшую абонентскую плату продавать недорогие устройства.

Это позволит с помощью спутников засечь последнюю точку, где находился человек перед пропажей. Данные будут передаваться через аппараты «Марафон», а для определения местоположения датчика планируется использовать навигационные спутники ГЛОНАСС.