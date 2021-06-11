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ЦАМТО

Ростех успешно испытал топливный бак "Ансата" на стойкость к разрушению

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«Ансат»
«Ансат».
Источник изображения: Вертолеты России

ЦАМТО, 10 июня. Холдинг "Вертолеты России" успешно испытал дополнительный топливный бак вертолета "Ансат" на стойкость к разрушению при аварийной посадке.

Сертификационные испытания проводились на Казанском вертолетном заводе – заполненную контрастной жидкостью емкость сбрасывали с высоты 15,2 м. Подобные работы прошли впервые в России, до этого они проводились только за рубежом.

Для испытаний на КВЗ была изготовлена специальная платформа. С высоты 15,2 м сбрасывался фрагмент фюзеляжа вертолета "Ансат" с установленным внутри пассажирской кабины дополнительным топливным баком. В него залили контрастную жидкость: основным критерием успешности испытаний было отсутствие течи.

Дополнительный топливный бак объемом 195 л позволит увеличить дальность полета вертолета на 140-150 км – до 650 км. Данная опция будет востребована при совершении дальних перелетов. Например, когда требуется доставить вертолет к месту постоянного базирования, а также в санитарной авиации для эвакуации пострадавших. Параллельно идут работы по модернизации основной топливной системы, в результате которых максимальная дальность полета вертолета возрастет до 800 км.

"Мы начали готовиться к испытаниям в 2020 году и постарались максимально сосредоточить и развить на КВЗ все соответствующие компетенции. Большая работа проведена совместно со специалистами сертификационного центра ГосНИИ гражданской авиации, Авиарегистра и Росавиации. Отмечу, что ранее сертификационные испытания авариестойких топливных систем для вертолетов проводились за рубежом. Проведенные на нашем предприятии испытания признаны успешными, нам удалось не только создать авариестойкий дополнительный топливный бак для "Ансата", но и освоить новый вид испытательных работ", – отметил заместитель управляющего директора – главный конструктор ОКБ КВЗ Алексей Гарипов.

Сбросу предшествовал целый ряд сертификационных работ: испытания на прокол оболочки мягкого бака, испытания на давление, наземные и летные испытания вертолета "Ансат" с дополнительным топливным баком. По их результатам в конструкцию вносились изменения. Например, после испытаний на прокол было увеличено количество слоев ткани и изменен способ их укладки. Кроме того, в испытательной лаборатории КНИТУ-КАИ прошли стендовые тесты на расплескивание и вибрацию, а также статические испытания дополнительного топливного бака.

К настоящему моменту проведена большая часть стендовых сертификационных испытаний, а также наземные и летные испытания "Ансата" с дополнительным топливным баком. Ведется оформление доказательной документации.

Дополнительный бак будет помещаться внутри пассажирской кабины "Ансата". Его установка возможна в пассажирском и санитарном вариантах исполнения вертолета. Также предусмотрено дооснащение вертолетов, находящихся в эксплуатации. Для этого потребуется выполнить незначительные доработки воздушного судна.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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