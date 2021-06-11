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ЦАМТО

Швейцария склоняется в пользу выбора истребителей "Рафаль"

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Истребитель Dassault Rafale
Истребитель Dassault Rafale.
Источник изображения: Dassault Aviation

ЦАМТО, 10 июня. Швейцарский ресурс Lematin.ch 7 июня сообщил, что командование ВС Швейцарии склоняется в пользу выбора французского истребителя "Рафаль" в качестве боевого самолета нового поколения для ВВС страны.

Последним поводом для подобных заявлений послужило выступление в парламенте страны министра обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии Виолы Амхерд. Разъясняя по запросам парламентариев некоторые стратегические задачи, решаемые ВС Швейцарии, глава оборонного ведомства неоднократно приводила в качестве примера самолеты "Рафаль".

Несколько других изданий со ссылкой на неофициальные источники также сообщили о предпочтении, отдаваемом правительством французскому истребителю. В частности, левые политические партии высказываются категорически против закупки американских самолетов. По оценке ряда других политических партий, Швейцария должна улучшать отношения с ЕС, что склоняет чашу весов в пользу покупки самолета европейского производства.

В марте министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли провела переговоры с Виолой Амхерд, одним из центральных вопросов которых стало французское предложение по поставке истребителей "Рафаль". В апреле 2021 года стало известно о подписании Минобороны Швейцарии с французской компанией Thales контракта стоимостью 155 млн. франков на поставку системы воздушного наблюдения и управления воздушными операциями SkyView, выбранной в 2019 году. Следует все же отметить, что данная закупка не обязательно определяет выбор и французских самолетов.

Как ожидается, решение о покупке новых истребителей будет принято Федеральным советом в текущем месяце. Некоторые источники упоминают дату 23 июня.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2020 года Федеральное министерство обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии объявило, что получило окончательные предложения от руководства стран, где размещаются компании-производители, участвующие в тендере на поставку ВС Швейцарии новых истребителей и систем ПВО.

Свои предложения на поставку представили правительственные агентства Германии ("Тайфун" компании Airbus), Франции ("Рафаль" компании Dassault Aviation) и США (F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing и F-35A "Лайтнинг-2" Lockheed-Martin).

Как предполагалось, отчеты об оценке предложений будут готовы в первом квартале 2021 года, а решение о выборе предпочтительных претендентов должно быть принято Федеральным советом во втором квартале 2021 года.

В случае выбора Швейцарией истребителей "Рафаль", эта продажа станет новым успехом Dassault Aviation после закупки самолетов ВВС Египта, Индии, Катара и выбора "Рафаль" правительством Хорватии.

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