Масштабные учения ТОФ начались в центральной части Тихого океана

До 20 надводных боевых кораблей, судов обеспечения и подводных лодок, а также около 20 летательных аппаратов задействуют в масштабных учениях Тихоокеанского флота (ТОФ).

«В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», - цитирует ТАСС сообщение Минобороны РФ.

По данным министерства, «корабельные тактические группы Тихоокеанского флота, совершив переход протяженностью около 4 тыс. километров из пунктов базирования и районов несения дежурства, произвели развертывание группировки сил флота в назначенном районе Тихого океана для выполнения учебных задач».

Как рассказали в Минобороны, к учениям привлечено до 20 надводных боевых кораблей, подводные лодки и суда обеспечения, в том числе флагман флота гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», оснащенные управляемым ракетным оружием, фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов».

Также в учениях задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142М3, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолеты ВКС России.

«В рамках учения отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника», - подчеркнули в министерстве.

Общее руководство учениями осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.