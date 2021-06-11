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ОНАДА проведет на МАКС-2021 круглый стол по актуальным проблемам деловой авиации

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Источник изображения: vpk-news.ru

Объединенная Национальная Ассоциация Деловой Авиации (ОНАДА) в рамках деловой программы Пятнадцатого Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 проведет круглый стол, посвященный актуальным вопросам и ключевым проблемам деловой авиации, сообщила пресс-служба АО «Авиасалон».

«Салоны МАКС из года в год укрепляют свою позицию как дискуссионная площадка, на которой представители авиационного бизнеса обсуждают положение дел, вырабатывают совместные решения по преодолению проблем, - отметил заместитель генерального директора АО «Авиасалон» Владимир Советкин. - Мы рады приветствовать ОНАДА в качестве организатора круглого стола в рамках МАКС-2021 и уверены, что мероприятие пройдет на самом высоком уровне».

«Между ОНАДА и АО «Авиасалон» в 2019 году было подписано соглашение о сотрудничестве. Мы рады, что оно реализуется, - комментирует Ярослав Одинцев, Президент ОНАДА. - Для нас участие в МАКС – прекрасная возможность представить деловую авиацию, показать ее возможности для бизнеса и потенциал для экономики, и в то же время и очертить круг вопросов, которые пока сдерживают развитие отрасли».

Мероприятие состоится 21 июля на площадке конгресс-центра МАКС-2021. В настоящее время формируется программа круглого стола. Перечень выступлений будет опубликован в ближайшее время. Принять участие в мероприятии смогут все желающие – участники и гости салона.

Деловая авиация по традиции будет широко представлена не только в деловой, но и в выставочной программе. В 2021 году будет сформирована тематическая экспозиция, в рамках которой на статической стоянке планируется показать воздушные суда различных классов.

Объединенная Национальная Ассоциация Деловой Авиации (ОНАДА) была сформирована в июле 2009. В настоящий момент ОНАДА объединяет организации, занятие практически во всех сегментах отрасли: авиакомпании, аэропорты, компании по организационному обеспечению полетов, сервисные и IT структуры, учебные центры. ОНАДА создана с целью представления и защиты интересов ее членов, организации работы по формированию рынка деловой авиации в России и его развитию, созданию условий для успешной предпринимательской деятельности компаний-участников рынка деловой авиации, а также популяризации и продвижения деловой авиации как современного и надежного вида транспорта.

Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 пройдет в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Организаторами мероприятия назначены Министерство промышленности и торговли РФ и Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции Ростех. Устроитель МАКС-2021 – АО «Авиасалон»

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Россия
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