Корвет «Резкий» готовят к выводу из стапельного цеха Амурского судостроительного завода

Специалисты Амурского судостроительного завода готовятся к выводу из стапельного цеха корвета проекта 20380 «Резкий».

Как сообщает Mil.Press FLOT со ссылкой на пресс-службу предприятия, следующий этап строительства корабля продолжится у достроечного пирса.

«Корпус заказа окончательно сформирован, полностью окрашена и предъявлена представителю заказчика его подводная часть, – сообщил старший строитель заказа Ражден Бараташвили. – На корабле закончен предварительный монтаж линии вала и дизель-дизельных агрегатов, окончательный их монтаж будет производиться уже на плаву, после постановки корабля к достроечной набережной. Тогда же строители приступят к монтажу башенно-мачтового комплекса. Закрыты построечные удостоверения по работам на монтаже рулевого устройства. Смонтированы успокоители качки. Закончен монтаж блок-модуля ГАС».

На готовящемся к переводу на достроечный стапель корвете продолжается электромонтаж оборудования, его включение и распайка кабелей. Ведутся работы по формированию служебных и бытовых помещений корабля, устанавливается оборудование и мебель в каютах, добавили в пресс-службе АСЗ.

Корвет «Резкий» – четвертый корвет проекта 20380, который АСЗ строит для Тихоокеанского флота. Его заложили в 2016 году, а передача ВМФ ожидается до конца 2021 года.

Длина корветов проекта 20380 – более 100 метров, водоизмещение – 2220 тонн. Они способны совершать походы дальностью до 4000 миль. Вооружение – противокорабельный ракетный комплекс «Уран» и ЗРК «Редут», торпеды и мощный арсенал радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, 100-мм артиллерийская установка АК-190, крупнокалиберные пулеметные и гранатометные установки.