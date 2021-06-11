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Военно-промышленный курьер

На завершение строительства самой северной авиабазы потребуется 4 млрд рублей

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Источник изображения: vpk-news.ru

«Военно-строительная компания» в июне привлекла кредитную линию в 3,985 млрд рублей на завершение проектирования и строительства аэродрома Нагурское на архипелаге Земля Франца-Иосифа.

Об этом сообщила газета «Известия», ссылаясь на документацию тендера.

По данным издания, авиабаза станет одним из самых дорогих оборонных проектов в Арктике. С 2015 по 2019 год на создание аэродрома и строительно-монтажные работы по его возведению уже израсходовали около 5 млрд рублей.

Как рассказали источники в военном ведомстве, средства пойдут на создание инфраструктуры для постоянного базирования военных самолетов на самой северной авиабазе. В частности, дополнительные работы позволят разместить там истребители-бомбардировщики Су-34 и принимать стратегические ракетоносцы Ту-95МС.

Госконтракт на эти работы Минобороны подписало в феврале 2021 года. Исполнить его планируется к концу 2023-го.

Экс-замминистра иностранных дел, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе отмечает, что упрочнение военного присутствия в Арктике необходимо для закрепления в богатейшем ресурсами регионе, права на который оспаривают у РФ другие государства.

«Американцы не хотят признавать нашим Севморпуть и считают его международными водами. Недавно была встреча арктических стран, в ходе которой стало понятно, что теперь и другие государства выражают претензии на этот регион», — пояснил он.

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