В центральной части Тихого океана начались учения российских ВС

В центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне. Об этом 10 июня заявили в Министерство обороны России.

«В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил (войск) Тихоокеанского флота на 2021 год, в центральной части Тихого океана проводится оперативное учение разнородных сил флота в дальней морской зоне», — заявили в Минобороны.

В военном ведомстве рассказали, что в оперативном учении задействовано около 20 летательных аппаратов, в том числе дальние противолодочные самолеты Ту-142мз, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ и другие самолёты ВКС России.

Отмечается, что в рамках учения «отрабатываются задачи управления разнородной группировкой сил на значительном удалении от пунктов базирования при охране и обороне морских (океанских) коммуникаций, а также организации взаимодействия оперативной группировки кораблей и авиации по поиску и слежению за подводными лодками и корабельными группировками условного противника».

Руководство осуществляет командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

Ранее, 9 июня, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о намерении провести серию подготовительных учений, предшествующих совместным учениям России и Белоруссии «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября. Он отметил, что в Вооруженных силах уже прошли внезапные проверки боеготовности, и выразил недоумение, что эти события «напугали» Запад.

В мае НАТО начал крупнейшие со времен окончания холодной войны учения Defender Europe 2021, которые продлятся месяц и пройдут в непосредственной близости от российских границ.