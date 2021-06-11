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ЦАМТО

Заместителю министра обороны РФ Алексею Криворучко продемонстрировали новые комплексы вооружения

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120-мм САО "Магнолия"
120-мм САО "Магнолия".
Источник изображения: © Пресс-служба ЦНИИ "Буревестник"

ЦАМТО, 10 июня. Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в ходе рабочей поездки посетил испытательный полигон Смолино в Нижегородской области, где проверил ход выполнения государственного оборонного заказа.

Он ознакомился с ударным вертолетом Ка-52М с новым комплексом радиоуправляемого вооружения. Алексею Криворучко также был показан в действии новый самоходный миномет "Дрок".

Кроме того, военнослужащие на полигоне продемонстрировали стрельбу на различных дальностях из новых артиллерийских комплексов: самоходных орудий "Магнолия", "Мальва", "Флокс", "Лотос" и самоходной противотанковой пушки "Спрут". Артиллеристы вели огонь по стационарным и движущимся мишеням.

"Разрабатываемая техника в целом отвечает современным требованиям и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы", – отметил замминистра обороны по итогам демонстрации.

Также Алексей Криворучко провел совещание с участием представителей оборонно-промышленного комплекса и руководства военного ведомства. На нем обсуждались организация и контроль выполнения НИОКР по новым образцам вооружения для Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
Ка-52
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
Гособоронзаказ
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