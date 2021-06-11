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WarSpot

«Дронобойки» по-американски

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Источник изображения: warspot.ru

Американцы намерены обезопасить от дронов свои войска на базах и в дороге. Вчера, 9 июня, пресс-службы Агентства перспективных оборонных проектов (DARPA) Минобороны США, а также Исследовательской лаборатории ВВС опубликовали видеоролики с работой противодроновых систем MFP и THOR.

Mobile Force Protection или MFP представляет собой автономный и компактный комплекс на базе шасси армейского внедорожника. Радар X-диапазона обнаруживает беспилотники, компьютеризированная система автоматически определяет тип угрозы и выпускает устройство перехвата — это может быть небольшой винтокрыл или дрон самолётного типа. На видео показан пуск винтокрылого перехватчика и его работа по нейтрализации нарушителя.

Работа системы MFP

В DARPA указывают, что MFP прошёл все этапы разработки и испытаний, а потому готов к принятию на вооружение. Предполагается, что эта система сможет обеспечивать защиту войск на марше, а также защищать военные колонны. Перехват дронов-нарушителей осуществляется в радиусе километра.

Исследовательская лаборатория ВВС выпустила визуализацию работы уже протестированной ранее установки Tactical High-power Operational Responder, также известной как THOR.

Визуализация работы установки THOR

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Страны
США
Компании
DARPA
Проекты
БПЛА
ИТ
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