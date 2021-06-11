Юнус-Бек Евкуров проверил новые тренажерные комплексы в Сызранском филиале ВУНЦ ВВС "ВВА"

ЦАМТО, 10 июня. Новые учебно-тренировочные комплексы представили заместителю министра обороны генерал-лейтенанту Юнус-Бек Евкурову в филиале ВУНЦ ВВС "ВВА" в Сызрани.

Среди них автоматизированные обучающие системы летного состава вертолета Ми-8АМТШ (АОС-ЛС-8АМТШ), летного состава вертолета Ансат-У (АОС-ЛС-Ансат-У), инженерно-технического состава вертолета Ансат-У (АОС-ИТС-Ансат-У) и тренажерный комплекс вертолетов соосной и одновинтовой схем для первоначального летного обучения курсантов.

Окончательную установку и введение комплексов в эксплуатацию завершили в конце мая 2021 года.

Введенные в эксплуатацию комплексы полностью имитируют органы управления и кабину экипажа вертолета. Визуальная информация для экипажа моделируется на экранах высокой четкости, реалистично отражающих виртуальную картину полета.

"Современные учебно-тренировочные комплексы позволяют существенно повысить эффективность освоения курсантами летной программы, осуществлять подготовку летного состава к выполнению различных задач в воздухе, а также отработать действия экипажа в нештатных ситуациях", – цитирует Юнус-Бек Евкурова Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.