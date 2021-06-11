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Глава военного ведомства оценил производственный потенциал Промтехнопарка "КСК" в Тверской области

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

ЦАМТО, 10 июня. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу посетил цеха нового Промышленного технопарка "КСК" (Ключевые Системы и Компоненты) в Тверской области, где производится широкий спектр комплектующих для транспортного машиностроения.

Глава военного ведомства ознакомился с образцами продукции предприятий-резидентов Промтехнопарка "КСК", разработанными и выпускаемыми для различных видов транспорта, в том числе в рамках проектов по импортозамещению.

В частности, министру обороны представили автоматизированную систему контроля наличия, движения и расходования горючего в Вооруженных Силах Российской Федерации. Также был продемонстрирован инновационный противопожарный датчик, основанный на новых физических принципах. Устройство способно обнаруживать дым на уровне 1-2 % от классических пожарных извещателей.

Сергей Шойгу высоко оценил производственный потенциал Промтехнопарка "КСК", где в настоящее время действуют восемь современных производств с общей численностью персонала более 1000 человек, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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КС-К
Компании
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Шойгу Сергей
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