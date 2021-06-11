Началось производство ББМ "Боксер" для ВС Великобритании

ЦАМТО, 10 июня. Компания Rheinmetall объявила о состоявшейся 7 июня на предприятии в Касселе (Германия) официальной церемонии сварки первых листов стали для опытных образцов ББМ "Боксер", предназначенных для ВС Великобритании.

Ранее, в конце мая, командование Сухопутных войск Великобритании сообщило, что программа закупки ББМ "Боксер" с колесной формулой 8x8 реализуется по утвержденному графику.

В соответствии с условиями контракта, первые прототипы должны быть разработаны и собраны на предприятии компании Rheinmetall в Касселе (Германия), где также будут производиться первые серийные машины. Одновременно британские специалисты из компании Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) пройдут на данном предприятии подготовку методам производства ББМ. Сборка ББМ в Великобритании начнется в 2023 году. Прототипы, собранные в Германии, получат некоторые компоненты британского производства, например, дистанционно управляемые модули вооружения, систему обеспечения ситуационной осведомленности и др.

Планируется, что первые испытания бронемашин будут проведены в июне 2022 года. Поставка ББМ должна начаться в конце 2022 года, а первые машины должны быть готовы к боевому применению в 2023 году.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2019 года Организация по сотрудничеству в области закупки вооружений OCCAR (Organisation conjointe de cooperation en matiere d'armement) от имени Министерства обороны Великобритании подписала с консорциумом Artec, сформированным Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW), контракт на поставку более 500 боевых бронированных машин "Боксер" с колесной формулой 8х8 в рамках программы поставки ВС страны боевых машин пехоты MIV (Mechanised Infantry Vehicle). Стоимость соглашения составила 2,8 млрд. фунтов стерлингов (3,6 млрд. долл.).

Контракт предусматривает поставку ВС Великобритании 5 опытных образцов ББМ в четырех конфигурациях, включая бронетранспортер, санитарную машину, машину управления и специализированную машину, а также 523 серийных бронемашин, начального пакета поддержки и специальных "ролевых" комплектов. На начальном этапе опытные образцы ББМ будут изготовлены в Германии. Первый этап серийного производства также будет осуществляться на немецких предприятиях компаний Rheinmetall и KMW (по имеющейся информации, 36 бронемашин).

Разработка британской версии "Боксер" началась в конце 2019 года. Большая часть серийных бронемашин будет произведена в Великобритании основными подрядчиками Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) и WFEL при поддержке национальных субподрядчиков. Компании возьмут на себя изготовление в равных долях корпусов бронемашин, их сборку, интеграцию оборудования и комплексные испытания готовой техники на предприятиях в Стокпорте и Телфорде.

Ранее, в ноябре 2020 года, совместное предприятие RBSL сообщило, что получило заказ на производство на предприятии в Телфорде более 260 ББМ "Боксер" для СВ Великобритании. Его стоимость составила 860 млн. фунтов стерлингов (960 млн. евро).

ББМ "Боксер" поступят на вооружение механизированных пехотных батальонов ударных бригад СВ Великобритании. В зависимости от предназначения, ББМ будут оснащены дистанционно управляемыми модулями вооружения "Протектор" RS4 с 12,7-мм пулеметом L1A2 или 7,62-мм пулеметом L7A2. Техника получит защиту от поражения ракетами и обстрела из РПГ.