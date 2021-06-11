Министр обороны России проверил организацию учебного процесса в Военной академии ВКО в Твери

ЦАМТО, 10 июня. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в Тверскую область проинспектировал организацию учебного процесса, состояние учебно-материальной базы и оснащение Военной академии воздушно-космической обороны (ВКО) имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова.

Главнокомандующий ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин доложил главе военного ведомства о том, что в академии ведется большая научная работа, имеются патенты и современные наработки в области воздушно-космической обороны.

В ходе визита министр обороны осмотрел учебно-тренажерные комплексы командных пунктов противовоздушной и противоракетной обороны, систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, проверил ход занятий на командном пункте управления современными комплексами ПВО. Сергей Шойгу также ознакомился с научными разработками курсантов и слушателей.

Справочно:

Военная академия ВКО имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова ведет свою историю с 24 ноября 1956 года.

Сегодня главной особенностью обучения в академии является межвидовой характер подготовки специалистов в интересах всех видов и родов войск ВС РФ, имеющих в своем составе силы и средства противовоздушной обороны.

За последние годы в академию поставлены: новейшая зенитная ракетная система С-350 "Витязь", современные учебно-тренажерные средства для подготовки расчетов радиотехнических войск, тренажер зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", четыре комплекса средств автоматизации управления войсками, которые позволяют формировать у обучающихся навыки боевой работы на современных образцах вооружения и военной техники, модульный тренажерный комплекс вождения КамАЗ-5350.

В 2021 году в академии впервые пройдет выпуск девушек по специальности "эксплуатация автоматизированных систем управления", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.