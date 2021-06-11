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Российская газета

Испытание Апокалипсисом: снайпер спецназа США сравнил АК-74 и M4

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Источник изображения: Михаил Воскресенский \ РИА Новости

В США вынуждены признать превосходство автомата АК-74 над M4. Причем, выбор в пользу советского оружия делают бойцы спецподразделений США.

Американский снайпер Брэндон Тайлер Уэбб из "Морских котиков" в публикации, подготовленной для SOFREP, доходчиво объясняет, в чем заключается основное преимущество АК-74.

"Эта проклятая штука продолжает стрелять даже после соленой воды и песка", - говорится в материале. Спецназовец отмечает, что автомат словно смеется над любыми попытками вывести его из строя и спрашивает "Это все, что вы можете?".

"M4 заклинивает каждый раз, когда в него попадает песок. Нам пришлось использовать специальные водонепроницаемые пакеты, обеспечивая "VIP-сопровождение" для доставки оружия из зоны прибоя на сушу", - отмечает Брэндон Тайлер Уэбб, сравнивая М4 с АК-74.

Он высказывает недоумение из-за того, что американское министерство обороны не обеспечило разработку более эффективного оружия для замены "рабочей лошадки" М-14. Эксперт считает, что это может быть связано с правительственной бюрократией, карьеризмом и проблемами в контрактных процедуцрах. Брэндон Тайлер Уэбб подчеркивает, что военные чиновники сделали несколько шагов назад в эволюции оружия.

"АК-74 не выиграет снайперских соревнований, но я доверяю ему как оружию боевых действий в радиусе 200 метров или меньше. Он прошел для меня испытание Апокалипсисом" - отмечает американский спецназовец. При этом он добавляет, что если бы пришлось делать выбор между M4 или AK-74, то выбрал бы не M4 из-за ненадежности американского оружия.

Кстати, Брэндон Тайлер Уэбб признался, что ему доводилось пилотировать американские и российские самолеты. И вторые также, как и АК-74, отличались высокой надежностью и приспособленностью к эксплуатации в суровых условиях.


Михаил Русин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
АК-74 "Калашников"
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