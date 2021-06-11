Войти
Интерфакс-АВН

Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Россией о новом районе падения частей ракет "Союз-2"

186
0
0
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14» со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14» со стартовой площадки космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Нур-Султан. 10 июня. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома "Байконур" ракет-носителей типа "Союз-2" для запусков космических аппаратов в северном направлении на приполярные орбиты".

Соглашение было подписано 20 июня 2019 года в Нур-Султане.

По словам министра цифрового развития, инвестиций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина, соглашение регулирует порядок использования российской стороной района падения отделяющихся частей ракет-носителей типа "Союз-2" на территории Костанайской области при проведении запуска с космодрома Байконур космических аппаратов в рамках реализации международного проекта "One Web".

"Район падения будет использоваться лишь несколько раз в году на условиях сервитута. В этот период, составляющий 3-6 суток, доступ в район падения будет закрыт с целью обеспечения безопасности людей и домашних животных. В остальное время ограничение на пребывание в районе падения и его использование для выпаса скота не будет", - сказал Мусин.

По данным министра, за пользование района падения определена плата в размере $460 тыс. за три запуска в год. За каждый дополнительный запуск взимается плата в размере $50 тыс.

Он заверил, что проживание людей за пределами района падения ракеты является безопасным; при каждом пуске будут проводиться работы "по экологической оценке среды обитания близлежащих населенных пунктов, будут отбираться пробы объектов окружающей среды, проводиться скрининг состояния здоровья населения".

Предусматривается также ежегодный мониторинг животного и растительного мира при эксплуатации района падения.

"Будут выполняться требования природоохранных организаций об ограничении использования района в период окота сайгаков и гнездования птиц, то есть, с апреля по июнь пуски производиться не будут", - подчеркнул министр.

Он добавил, что ратификация соглашения позволит расширить казахстанско-российское сотрудничество по комплексу "Байконур", увеличить загрузку космодрома коммерческими пусками.

""Союз-2" работает на экологически безопасном топливе - керосин-кислород. По условиям соглашения, принимать участие в мониторинге экологической ситуации в районе приема отделяемых частей ракетоносителей будут казахстанские специалисты и организации", - сказал Мусин.

По его информации, российская сторона внутригосударственные процедуры по вступлению в силу данного соглашения выполнила.

Как сообщалось, в соответствии с указанным соглашением Казахстан выделит России район падения N120А площадью 5,8 тыс. га, имеющий форму эллипса, в Джангельдинском районе Костанайской области.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Проекты
Байконур
Союз-2 РН
Похожие новости
19.03.2020
В ЦПК сообщили, что Россия приняла все меры для недопущения коронавируса на МКС
26.09.2019
Рогозин поблагодарил украинских специалистов за подготовку системы управления "Союза-ФГ"
16.07.2019
Утонет ли "Федерация": как будут спасать космонавтов с нового корабля
31.12.2015
Восточный остался без праздника
19.10.2011
Когда «Союз» милее «Руси»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 11.06 03:59
  • 1
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 11.06 03:14
  • 12
Финляндия разочарована выходом России из ДОН
  • 11.06 01:02
  • 8
Разведка, обнаружение и целеуказание (варианты, в сравнении и авианосцем)
  • 10.06 23:28
  • 1
Десантники назвали преимущества БМД-4М
  • 10.06 23:22
  • 1
В мотострелковое соединение ВВО в Бурятии поступил новейший цифровой комплекс связи "Переселенец"
  • 10.06 23:13
  • 2
ПТУР "Джавелин" будут не страшны для лучшенных Т-72 и Т-90 с КАЗ "Арена-Э"
  • 10.06 23:10
  • 6
Нужны ли России авианосцы
  • 10.06 21:55
  • 2208
Как насчёт юмористического раздела?
  • 10.06 21:46
  • 0
Ударные возможности российского флота (применительно к авианосцам)
  • 10.06 21:13
  • 19
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 10.06 21:06
  • 4
В США назвали проблемным российский «Меркурий»
  • 10.06 20:17
  • 1
Для подготовки будущих офицеров инженерных войск активно применяются современные тренажеры
  • 10.06 19:50
  • 1
Шойгу посмотрел подготовку морского спецназа
  • 10.06 19:17
  • 1
Около 90 процентов кадетов собираются поступать в вузы Минобороны
  • 10.06 18:34
  • 4
"Уникальные люди". Эксперт о подготовке российского спецназа