Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Россией о новом районе падения частей ракет "Союз-2"

Нур-Султан. 10 июня. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации о сотрудничестве по осуществлению пусков с космодрома "Байконур" ракет-носителей типа "Союз-2" для запусков космических аппаратов в северном направлении на приполярные орбиты".

Соглашение было подписано 20 июня 2019 года в Нур-Султане.

По словам министра цифрового развития, инвестиций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдата Мусина, соглашение регулирует порядок использования российской стороной района падения отделяющихся частей ракет-носителей типа "Союз-2" на территории Костанайской области при проведении запуска с космодрома Байконур космических аппаратов в рамках реализации международного проекта "One Web".

"Район падения будет использоваться лишь несколько раз в году на условиях сервитута. В этот период, составляющий 3-6 суток, доступ в район падения будет закрыт с целью обеспечения безопасности людей и домашних животных. В остальное время ограничение на пребывание в районе падения и его использование для выпаса скота не будет", - сказал Мусин.

По данным министра, за пользование района падения определена плата в размере $460 тыс. за три запуска в год. За каждый дополнительный запуск взимается плата в размере $50 тыс.

Он заверил, что проживание людей за пределами района падения ракеты является безопасным; при каждом пуске будут проводиться работы "по экологической оценке среды обитания близлежащих населенных пунктов, будут отбираться пробы объектов окружающей среды, проводиться скрининг состояния здоровья населения".

Предусматривается также ежегодный мониторинг животного и растительного мира при эксплуатации района падения.

"Будут выполняться требования природоохранных организаций об ограничении использования района в период окота сайгаков и гнездования птиц, то есть, с апреля по июнь пуски производиться не будут", - подчеркнул министр.

Он добавил, что ратификация соглашения позволит расширить казахстанско-российское сотрудничество по комплексу "Байконур", увеличить загрузку космодрома коммерческими пусками.

""Союз-2" работает на экологически безопасном топливе - керосин-кислород. По условиям соглашения, принимать участие в мониторинге экологической ситуации в районе приема отделяемых частей ракетоносителей будут казахстанские специалисты и организации", - сказал Мусин.

По его информации, российская сторона внутригосударственные процедуры по вступлению в силу данного соглашения выполнила.

Как сообщалось, в соответствии с указанным соглашением Казахстан выделит России район падения N120А площадью 5,8 тыс. га, имеющий форму эллипса, в Джангельдинском районе Костанайской области.