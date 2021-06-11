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Интерфакс-АВН

Парламент Казахстана ратифицировал протокол с поправками к договору с РФ об аренде Байконура

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Байконур
Байконур.
Источник изображения: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Нур-Султан. 10 июня. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Сенат парламента Казахстана на пленарном заседании в четверг принял закон "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор аренды комплекса "Байконур" между правительством Республики Казахстан и правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

Протокол был подписан в Петропавловске 9 ноября 2018 года. Тогда сообщалось, что документ направлен на развитие совместного проекта "Байтерек".

Ранее сообщалось, что протоколом предусматривается внесение изменения в статью 4 договора в части продления срока аренды комплекса "Байконур" Российской Федерацией до 2050 года.

Министр цифрового развития, инвестиций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин отмечал, что комплекс "Байконур" функционирует в условиях аренды РФ более 20 лет.

"Решение об аренде было принято в 1994 году, когда в тяжелой экономической ситуации Казахстан не имел возможности содержать и эксплуатировать космодром. Согласно заключенному соглашению, Россия взяла на себя обязательства по содержанию города Байконур и космодрома с правом использования его для выполнения своих космических программ", - сказал Мусин.

Он напомнил, что ежегодно в республиканский бюджет поступает арендная плата за использование комплекса в сумме $115 млн.

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Страны
Казахстан
Россия
Проекты
Байконур
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