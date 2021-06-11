Вертолет Ка-52М получил новый комплекс управляемого оружия

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" во время летно-тактических учений в Краснодарском крае.

СМОЛИНО (Нижегородская область), 10 июн — РИА Новости. Замминистра обороны России Алексей Криворучко во время рабочей поездки посетил испытательный полигон в Нижегородской области, где ознакомился с ударным вертолетом Ка-52М, получившим новый комплекс вооружения. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

"Замглавы военного ведомства в ходе рабочей поездки на испытательный полигон Минобороны в поселке Смолино проверил ход выполнения государственного оборонного заказа. В том числе замминистра представили модернизированный разведывательно-ударный вертолет Ка-52М с новым комплексом управляемого вооружения", — рассказали в ведомстве.

Кроме того, Криворучко оценил возможности новых артиллерийских комплексов: военные на полигоне вели стрельбу из самоходных орудий "Магнолия", "Мальва", "Флокс", "Лотос", а также самоходной противотанковой пушки "Спрут" по стационарным и движущимся мишеням на различных дальностях.

Также на полигоне замглавы ведомства показали новый самоходный миномет "Дрок" в действии.

"Разрабатываемая техника в целом отвечает современным требованиям и ее ждут в войсках в ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы", — отметил Криворучко по итогам демонстрации.

Замминистра провел совещание с участием представителей оборонно-промышленного комплекса и руководства военного ведомства. На совещании обсуждали организацию и контроль выполнения научно-исследовательских опытно-конструкторских работ по новым образцам вооружения для Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты.