Российские Т-72 и "Шилки" готовились "косить" боевиков на границе с Афганом

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В октябре 1996 года на таджико-афганской границе было очень неспокойно - постоянные попытки прорыва, обстрелы. Поэтому пограничников поддерживала 201-ая мотострелковая дивизия.

Запомнилась встреча с военнослужащими этого соединения в зоне ответственности пянджского погранотряда. Бойцы основательно подготовились к любым неожиданностям. В их распоряжении были несколько танков, 125-мм пушки которых направлены в сторону Афганистана. Правда, находились здесь Т-72 "Урал" старых серий, еще с оптическими дальномерами.

В сторону сопредельного государства смотрели и стволы гаубиц 2С1 "Гвоздика". Боеприпасами для них доверху загрузили двухосные прицепы, спрятанные в глубоких окопах. Своеобразной вишенкой на торте этого опорного пункта являлась зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4 "Шилка". Ее загнали на возвышенность посреди позиций, и экипаж был готов отразить нападение с любого направления.

Как рассказывали, здесь активно использовался опыт, полученный во время выполнения интернационального долга в Афганистане. Тогда эти боевые машины активно использовались для охраны авиационных баз, обороны колонн и других задач, когда быстро нужно было накрыть цели огнем четырех скорострельных малокалиберных пушек.

Для той войны даже создали специальный вариант без локаторов и с увеличенным боекомплектом. На границе дежурила обычная "Шилка", способная эффективно действовать как по земле, так и по воздушным целям.

Осенью 96-го много говорили о возможном широкомасштабном наступлении боевиков, однако тогда все обошлось.

Сейчас обстановка на таджико-афганской границе по-прежнему неспокойна и может в любой момент максимально обостриться, правда российские пограничники давно выведены из этой страны, и непонятно чем все может закончиться. Смогут ли справиться местные силовики или снова придется за дело браться российским военным.