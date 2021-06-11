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ТАСС

Для Пересильд и Шипенко начали изготавливать скафандры для полета на МКС

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Юлия Пересильд
Юлия Пересильд.
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Они отправятся на станцию для съемок художественного фильма в космосе

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Научно-производственное предприятие "Звезда" приступило к изготовлению скафандров для актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые отправятся на МКС для съемок первого художественного фильма. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Сергей Поздняков.

"Мы приступили к изготовлению скафандров для Юлии Пересильд и Клима Шипенко", - отметил Поздняков.

По словам гендиректора НПП "Звезда", на предприятии также были сделаны гипсовые слепки, по которым будут созданы ложементы для кресел (они изготавливаются индивидуально для каждого участника космического полета).

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, Юлия Пересильд и Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

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Россия
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
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Союз ПКК
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